Опубликованы новые фото марша в Киеве в честь дня рождения Бандеры

В Киеве 1 января, прошел факельный марш, посвященный 105-й годовщине лидера ОУН Степана Бандеры.

Колонны пошли к Михайловской площади, потом к университету Тараса Шевченко и спустились на Крещатик, где провели митинг у стен КГГА.

Участники шествия скандировали лозунги в память Бандеры и Шухевича, требуют признания воинов УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Кроме того, выкрикиваются традиционные сегодня "Ганьба!" и "Банду геть!".

"Жизнь Бандеры должно быть указателем к борьбе за справедливую Украину. Бандера и те, кто был рядом с ним, воины УПА, защищали свою землю и боролись за то, чтобы мы жили в украинском государстве. Это наша земля, где мы по примеру украинских героев должны построить украинское по содержанию государство. Возможно, и этого Майдана именно такого украинского по духу не было бы, если бы не Бандера, если бы не УПА, если бы не те, кто своими действиями, лозунгами, своим образом давали нам дух к борьбе за Украину", – цитирует выступление на митинге Олега Тягнибока НБН.

Напомним, митинги посвященные 105-й годовщине со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры прошли во многих городах Украины: Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком.