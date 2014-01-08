На рождественском Майдане колядовали и вспоминали традиции: опубликовано видео

Участники сообщества Гражданская платформа "Майдан" вышли колядовать в Рождество на Майдан Независимости.

По словам одного из участников акции "Люди пришли колядовать от души, среди простых людей, для того, чтобы отметить Рождество так, как это было принято. Мы специально дождались, когда закончатся все политические перфомансы и хотим дать людям возможность порадоваться и спеть вместе с нами. Мы не нуждаемся в политических звездах и не хотим быть массовкой на их шоу", - пишет УНИАН.

Все, что удалось наколядовать, организаторы обещают передать в один из центров социальной защиты и реабилитации людей пожилого возраста.

Подобные акции, организованные по инициативе сообщества Гражданская платформа "Майдан" прошли на центральных площадях и других украинских городов. На призыв организаторов провести колядки в знак уважения к национальным традициям откликнулись жители Николаева, Луцка, Чернигова и Ровно.

"Многие из нас считают себя европейцами хотя бы уже потому, что отмечают европейские праздники и охотно соблюдают западные традиции празднования Рождества. Но давайте не забывать о своих традициях, которые ничуть не хуже. Ведь если мы считаем себя независимым государством и гордимся тем, что мы один украинский народ, то должны свято хранить наши традиции и передавать их из поколения в поколение. Мы считаем, что это одна из лучших наших традиций. Мы вместе хором исполняли гимн на Майдане - и это было круто", - отметили организаторы мероприятия.

Напомним, что сообщество Гражданская платформа "Майдан" было создано по инициативе участников декабрьских протестных акций, как ответ на политизацию гражданской активности.

Сообщество появилось совсем недавно, как площадка для обмена мнениями и поиска единомышленников. В активе их "Майдана" уже есть несколько заметных акций, суть которых - благоустройство городского пространства, обеспечение безопасности горожан и ряд других, имеющих острую социальную актуальность.