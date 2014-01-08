Как Евромайдан отмечал Рождество: опубликованы новые фото и видео

Во вторник, 7 января, на Евромайдане в Киеве отпраздновали Рождество.

К участникам протеста обратились политики. В частности, Арсений Яценюк говорил о формировании команды для того, чтобы оппозиция победила на выборах президента, а Виталий Кличко - о едином кандидате на пост главы государства.

Тысячи людей, которые посетили в этот день Майдан, молились, пели колядки и угощались праздничными блюдами,

"Главред" предлагает читателям фоторепортаж и видео того, как протестующие праздновали Рождество. Больше о событиях и заявлениях, прозвучавших на Майдане, читайте здесь.

Рождество на Евромайдане

Майдан присоединился к праздничному церковному перезвону

Видео: Радио Свобода, 5 канал.