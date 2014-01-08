Как Евромайдан отмечал Рождество: опубликованы новые фото и видео

Евромайдан встретил праздник молитвами и песнями.
К участникам протеста обратились политики. В частности, Арсений Яценюк говорил о формировании команды для того, чтобы оппозиция победила на выборах президента, а Виталий Кличко - о едином кандидате на пост главы государства.
Тысячи людей, которые посетили в этот день Майдан, молились, пели колядки и угощались праздничными блюдами,
"Главред" предлагает читателям фоторепортаж и видео того, как протестующие праздновали Рождество. Больше о событиях и заявлениях, прозвучавших на Майдане, читайте здесь.
Рождество на Евромайдане
Майдан присоединился к праздничному церковному перезвону
Видео: Радио Свобода, 5 канал.