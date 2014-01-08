Как Евромайдан пикетировал Генпрокуратуру, опубликованы фото

В среду, 8 января, около 300 активистов Евромайдана устроили пикет под Генпрокуратурой с требованием освободить политзаключенных.

В руках митингующие держали флаги партий "Свободы", УДАРа и Евросоюза, сообщает 5 канал.

Из громкоговорителей звучали речи активистов. Они нарекали на непрозрачную работу ГПУ и скандировали: "Пшонку – под арест!" и "Свободу политзаключенным!".

В Генпрокуратуру пришли оппозиционные нардепы Александр Бригинец, Андрей Павловскиц, Александра Кужель, Игорь Сабий и Игорь Швайка, который хотят потребовать от генпрокурора Виктора Пшонки предоставить им информацию о ходе расследования дел о незаконных действиях милиционеров во время массовых акций протеста в конце прошлого года и активистов Евромайдана.

Сначала генпрокурора не было на рабочем месте, поэтому нардепы пошли уточнять ситуацию к заму генпрокурора Юрию Ударцову, где требовали вызвать руководителя отдела кадров Генпрокуратуры, который бы объяснил, согласно какому решению и закону генпрокурор не выходит на работу.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня активисты Евромайдана пикетировали Минздрав, с требованием прояснить ситуацию с заявлением министерства о состоянии здоровья избитой журналистки Татьяны Чорновол.

видео: 5 канал