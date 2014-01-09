Нардеп Аваков и регионал Калашников чуть не подрались в прямом эфире: опубликовано видео

Народный депутат от "Батькивщины" Арсен Аваков и экс-нардеп, регионал Олег Калашников чуть не подрались в прямом эфире.

Инцидент произошел во время программы "Сьогодні про головне" на телеканале ТВі.



Во время дискуссии, связанной с протестами на Евромайдане, политики начали переходить на личные оскорбления. Аваков не сдержал эмоций и бросил пюпитром в Калашникова, а затем двинулся навстречу своему оппоненту, обвиняя его в том, что тот боится.

Калашников говорил, что не боится, но отступал. Ведущий программы предупредил возможную драку.

Позже Аваков прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.



"Никогда не боритесь со свиньей в грязи - испачкаетесь оба, только ей это понравится". Я знал это выражение и до этого эфира. И, увидев Олега Калашникова в студии ТВi, повторил про себя. Но, сдержаться было сложно – такое хамло нон-стоп.. Трусливое существо Калашников.. По окончании эфира сбежал из студии быстрее, чем я успел снять микрофон.. Друзья, эстеты – извините. Извините, что а) не сдержался и б) за незавершенную пьесу", - написал политик.

Отметим также, что Аваков недавно стал комендантом Евромайдана, а Калашников известен организацией митингов сторонников ПР.

Видео: ТВі.