Оппозиция требует амнистии участников Евромайдана в 10-дневный срок

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что оппозиция требует от Президента Виктора Януковича немедленно обеспечить выполнение закона об освобождении от наказания участников протестов.

Об этом рассказал на Народном вече на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 12 января, сообщает "Украинская правда".

"Если в течение ближайших 10 дней Янукович не обеспечит выполнение этого закона, мы всей оппозицией пойдем к нему в кабинет читать ему текст этого закона", - заявил Яценюк.

Он напомнил, что по требованию оппозиции в парламенте был принят закон об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний: "Более того, Янукович подписал этот закон".

"Мы требуем от Виктора Януковича немедленно обеспечить выполнение закона, дать указание подчиненным выпустить наших евромайдановцев", - подчеркнул Яценюк.

Ранее "Главред" сообщал, что Яценюк со сцены Евромайдана объявил о планах оппозиции на неделю: создание парламентской комиссии по расследованию "зверств украинской милиции относительно граждан Украины", "люстрацию" спецназовцев, которые допустили избиение граждан, пересмотр законопроекта о госбюджете на 2014 год.

Видео: radiosvoboda.org