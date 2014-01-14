Луценко в больнице проведали иностранные дипломаты

Проведать Юрия Луценко, который находится в больнице после избиения 10 января, сегодня, 14 января, пришли послы США Джеффри Пайетт, Германии Кристоф Вайль, ЕС Ян Томбиньский и Швеции Андреас фон Бекерат.

Об этом сообщили в пресс-службе политика, передает УНИАН.

"Руководители дипломатических миссий интересовались не только состоянием здоровья Юрия Луценко, но и хронологией событий в ночь на 11 января возле Святошинского РОВД, в частности непосредственным фактом избиения экс-министра внутренних дел и других митингующих", - говорится в сообщении.

Дипломаты также обсудили "темы возвращения Украины в правовые рамки, роль Майдана и гражданского общества в этом процессе".

Луценко сообщил послам, что чувствует себя несколько лучше, поскольку получает в полном объеме необходимое лечение.

"Конечно, иногда болит голова. Ощутил на себе все симптомы при сотрясении мозга", - добавил он.

Послы подарили Луценко цветы, а посол США, зная увлечение Луценко чтением, подарил несколько книг на английском языке: Марио Пьюзо "Семья Корлеоне" и "Форпост" Джейка Таппера.

Луценко поблагодарил за книги и пообещал начать читать их после разрешения врачей. В настоящий момент политику запрещено пользоваться мобильными гаджетами, смотреть телевизор и читать.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 10 января у здания Киево-Святошинского суда произошла драка между протестующими и бойцами "Беркута".

В ходе потасовки пострадал и экс-глава МВД Юрий Луценко: у него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы.

Сегодня, 14 января, было обнародовано видео момента избиения Луценко.

Фото: Facebook/Лариса Сарган