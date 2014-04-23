Джемилев рассказал о ФСБшниках в мечетях и российских "аусвайсах" в Крыму

23 апреля 2014, 02:14

Лидер крымских татар рассказал о ситуации на полуострове.

Мустафа Джемилев

 Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал о попытке запретить ему въезд в Крым, ситуации на полуострове, сложившейся в результате российской оккупации, и сотрудниках спецслужб РФ, которые ходят в мечети.

В частности, говоря изданию "Вести" о документе, согласно которому ему якобы запрещен въезд в Крым, политик сказал: "Я думаю, что крымские власти вряд ли на это (на запрет - ред.) пойдут без согласования со своими хозяевами из Москвы... Я сейчас только выехал из Крыма. И на выезде мне дали это постановление о запрете въезда. Сейчас я направляюсь в Киев, а потом еще в некоторые страны. А по возвращении я посмотрю, будут ли меня впускать. Ведь, наверняка, они понимают, какие это может иметь последствия".

Говоря о настроениях среди крымских татар, в частности, после инцидента, когда сепаратисты хотели сорвать украинский флаг со здания Меджлиса, он отметил: "Настроения в основном проукраинские. Люди не запуганы, а, наоборот, вчерашняя ситуация как бы взбодрила и сплотила людей. Там выставили охрану, чтобы к государственному флагу никто не смог прикоснуться. О том, что именно произошло, можно увидеть на видео, где вся ситуация полностью записана".

В то же время, ситуация в Крыму, по его словам, стала "на порядок хуже".

"В адрес крымских татар, и даже детей, которые говорят на родном языке, можно услышать неприятные высказывания. В школах детей начинают бить и запугивать, говорят, это Россия, на каком языке вы говорите, мы не понимаем. И отношения между соседями стали более прохладными. Такой пример. Соседка говорит семье крымских татар: "А когда вы уедете? Вас же все равно депортируют, я бы хотела переместиться в вашу квартиру". И это люди, которые прожили рядом больше 20 лет, были хорошими соседями", - рассказал Джемилев.

"Мне сообщили, что во многих мечетях сейчас открыто присутствуют ФСБшники, посещают молитву, наблюдают. Те, кто регулярно ходит, по-моему, уже автоматически входит в категорию радикалов в Крыму. Конечно, это неприятно", - также отметил он.

"В основном крымские татары не приняли оккупацию. Но, в то же время, ситуация складывается так, что, если не принять российское гражданство, не получить их паспорт, нельзя устроиться на работу. Иначе люди с украинским паспортом рассматриваются на своей земле, как иностранные граждане, каждые 90 дней они должны выезжать, потом получать вид на жительство. Нет возможности вести деловую активность, заниматься бизнесом. Одним словом, куча таких вещей, которые крайне осложняют жизнь крымским татарам. Поэтому сейчас среди крымских татар превалирует такая позиция – будем рассматривать российские паспорта, как немецкие аусвайсы, то есть временные, пока они находятся здесь. Хотя есть и люди, которые ни при каких обстоятельствах не собираются получать российский паспорт", - добавил Джемилев.

Напомним, ранее Мустафу Джемилева пытались не пустить на территорию Крыма.

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