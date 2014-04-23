В Горловке похищен журналист, а самозваный "мэр" отказался от поста

В захваченной сепаратистами Горловке Донецкой области более суток как исчез внештатный журналист ивано-франковского издания "Вікна" Евгений Гапич. Он был в командировке вместе со своим братом из Сум, который успел подать родным кодовое слово, означавшее опасность.

Последний раз он вышел на контакт во вторник, 22 апреля, около 10-ти утра и передал новости из Артемовска, сообщают "Вікна".

Грант-менеджер ГО "Телекритика" Александр Гриценко подтвердил "Телекритике". исчезновения журналиста. По его словам, вчера, 22 апреля, вечером ему позвонила жена Гапича и сообщила, что уже сутки нет с мужем.

Сообщается, что Гапич был в командировке вместе со своим братом из Сум. И брат перед тем, как с ним оборвалась связь, сказал родным кодовое слово, что означало опасность. Последний город, из которого Гапич и брат выходили на связь, - это Горловка. По словам родных Гапича, было несколько неудачных попыток снять деньги с банковской карточки его брата.

В то же время стало известно, что так называемый "народный мэр" Горловки Александр Сапунов принял решение сложить полномочия и перестать быть депутатом "Донецкой народной республики", сообщает Gorlovka.ua.

"Я, Александр Сапунов, в свете последних событий считаю необходимым сделать заявление. Я остаюсь в рядах самообороны города Горловки, но при этом снимаю с себя полномочия депутата Донецкой народной республики, а также ответственность за проведение референдума в городе Горловка. Основанием к этому послужил ряд причин, в том числе попытка покушения на меня и мох соратников, а также угроза жизни мне и моей семье", - говорится в обращении.

Ранее "Главред" сообщал, что в Горловке боевиками был похищен депутат Владимир Рыбак, спустя несколько дней его тело обнаружили на берегу Северского Донца. Он был зверски замучен, а потом утоплен.

Фото: vikna.if.ua, видео: Gorlovka UA