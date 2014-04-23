Западные СМИ назвали три варианта дальнейших действий Путина по Украине

Западные СМИ, рассматривают три варианта последующих действий Владимира Путина.

Динамика конфликта в Украине играет на руку российскому президенту, пишет Süddeutsche Zeitung, сообщает Deutsche Welle.

Во-первых, в ближайшее время ввести войска в восточную Украину и вслед за Крымом аннексировать ее.

Правда, по мнению издания, более соблазнительным для Путина выглядит второй вариант: использовать газовый вентиль, войска на границе и провокации внутри Украины и ждать, пока восток страны развалится практически сам собой.

Вариант третий: выпустить пар из котла, это вывело бы Россию из изоляции. Сам Путин предстал бы в роли сознающего свою ответственность государственного деятеля.

"Опыт последних недель показывает, что кремлевский регент откажется от третьего варианта. - говорится в статье. - Скорее всего, он выберет второй".

"Это означало бы катастрофу для Украины и неприятности для Евросоюза и США. Им пришлось бы быстро дать ответ на вопрос: сколько они готовы приложить политических и экономических усилий, чтобы уберечь суверенное европейское государство от тотальной ампутации", - подчеркивает издание.

Напомним, политтехнолог Тарас Березовец заявил, что Путин хочет уничтожить украинское государство, потому что в будущем оно может заявить права на все, что раньше "было украдено Кремлем".