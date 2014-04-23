Провокации России на востоке Украины: чего ждать от Путина

23 апреля 2014, 14:38

Путин пока готов продвигаться дальше.

Путин готов усилить давление

 Пасхальное затишье на востоке Украины, нарушенное провокацией в Славянске, показало, что Владимир Путин не считает нужным прерываться на праздники и не собирается давать задний ход. Время играет не на его стороне, поэтому в ближайшие дни следует ожидать усиления давления со стороны Кремля.

Официальная трактовка российской стороной достигнутых в Женеве соглашений по деэскалации ситуации на востоке укрепила подозрения других участников переговоров в том, что в РФ не намерены их выполнять. По мнению Кремля, разоружить необходимо, в первую очередь, "Правый сектор", а освободить от захватчиков – здания в столице и на западе страны.

Дмитрий Ярош и его команда стали своего рода "эксклюзивным жупелом", который используют в России для формирования мнения у жителей юго-восточных регионов. Спецслужбам всех стран мира впору завидовать везде поспевающим отрядам "Правого сектора", а несгораемые визитки его лидера – лучшая реклама для полиграфической компании, их напечатавшей. Гипертрофированное внимание, уделяемое Кремлем этой организации, возникшей из ниоткуда, но частенько играющей своими действиями на руку пророссийским силам, уже давно вызывает немало вопросов.

Снятый после Женевы вопрос федерализации Украины, о котором не было ни слова ни в финальном заявлении, ни на последующих переговорах между властью и оппозицией в парламенте, вновь поднят. О необходимости референдума хором твердят множащиеся, как грибы после дождя, "народные губернаторы" и мэры юго-восточных областей, а в Луганской области хотят его провести даже в два этапа, с разницей в неделю – 11 и 18 мая. До президентских выборов с опросом уже никто ждать не предлагает, что также напоминает крымский ход событий.

А Россия заявлением от имени "президента в отъезде" Виктора Януковича порекомендовала провести два референдума – по вопросу федерализации и формы правления. И только после этого проводить выборы нового главы государства. В ее способности организовать еще парочку плебисцитов под контролем своих военных сомневаться не приходится. Равно как и в стремлении сорвать на Донбассе выборы 25 мая, результаты которых Владимир Путин не собирается признавать.

Очевидно, обрисованная в Женеве Сергею Лаврову перспектива новых санкций оказалась недостаточно убедительной для хозяина Кремля. Да и сроки выполнения соглашения если и оговаривались, то исключительно устно. Понятие "в ближайшее время", которым апеллируют ЕС и США, говоря о деэскалации ситуации на востоке Украины, слишком растяжимо. К тому же, Россия уже обвинила украинскую власть в неспособности обуздать экстремистов и нежелании применять равный подход к захватчикам административных зданий в разных регионах, констатировав тем самым срыв достигнутых договоренностей по вине Киева. Топорное исполнение провокаций, которые должны подтверждать заявления Кремля, там уже давно никого не смущает. Перестрелка на въезде в Славянск в пасхальную ночь - лишь один из многих случаев, когда интерпретация происшедшего российской стороной выглядит значительно ярче и эффектнее действительности.

Создается впечатление, что в стабилизации ситуации на востоке не заинтересованы ни на Банковой, ни лидеры местных региональных элит. Проваленный из-за вечного языкового вопроса меморандум, не принятый оперативно закон об амнистии, которого с пеной у рта требуют регионалы, но при этом спокойно уходят на недельный перерыв, и полугодовое общественное обсуждение изменений в Конституцию – все это своего рода фишки, которыми пытаются создать видимость напряженного поиска компромисса. Равно как и обещание Александра Турчинова назначить губернаторами бунтующих областей тех, кого предложат сами жители. При этом как будет выглядеть механизм получения "рекомендаций" от жителей Донбасса, он не озвучил. Впрочем, Сергей Тарута и Михаил Болотских в этих регионах не "чужаки", и протекцию им составили как раз местные лидеры.

Не меньше вопросов вызывает и "успешность" антитеррористической операции, которая за неделю так и не дала ощутимых результатов. Но существенно подорвала веру украинцев в способность силовиков их защитить и сказалась на боевом духе военных. Руководство страны с упорством, достойным лучшего применения, отказывается подкреплять громкие заявления решительными действиями. А лишь озвучиванием грозных намерений после заседаний СНБО проблему не решить.

Сложно бороться с захватчиками, прикрывающимися мирным населением, но это не оправдывает неспособность силовиков противостоять волне захватов админзданий. Александр Турчинов громко потребовал активных, а главное - результативных действий, но умолчал о том, получили ли борцы с террористами более широкие полномочия, без которых у них связаны руки.

Круглые столы и переговоры в различных форматах на донецкой земле все больше становятся похожи на элемент предвыборного пиара кандидатов разных мастей. Особенно преуспевает в этом направлении Юлия Тимошенко, которая бросается из одной крайности в другую – то ополчение формирует для борьбы с захватчиками, то протокол взаимопонимания предлагает с ними подписать. Причем с таким же содержанием, как и в меморандуме, который не устроил регионалов на прошлой неделе. Выдвиженцы в президенты от Донбасса громко призывают услышать голос жителей региона, сводя его к требованиям федерализации и статуса русского языка, хотя социологи утверждают, что восток по этим вопросам не так уж единогласен.

Не встречающий пока серьезного сопротивления Владимир Путин готов продвигаться дальше. Возможно, на данный момент его стремление расшатать ситуацию в соседнем государстве временно совпадает с целями пребывающей сейчас у руля команды, желающей задержаться здесь подольше, и местных элит, выторговывающих статусы региональных князьков.

Но ведущиеся ими хитрые маневры приближают развал страны гораздо быстрее, чем топорная российская пропаганда, и возомнившие себя талантливыми кукловоды рискуют проиграть все.

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