Активная фаза АТО на востоке Украины и трагедия в Одессе: главные подробности

В пятницу, 9 мая, в Мариуполе террористы захватили горУВД, сотрудники милиции и бойцы Нацгвардии при поддержке тяжелой бронетехники пытаются отбить здание, захваченное боевиками. Есть погибшие и раненые.

В пятницу, 9 мая, рано утром в центре Киева правоохранители пресекли провокацию - на площади Славы задержали несколько автомобилей с оружием и комплектами автомобильных номеров.

В пятницу, 9 мая, в Донецке в районе Калининского рынка велась стрельба, кроме того, боевики захватили местный телеканал.

Кроме того, в Донецке вооруженные люди в масках напали на дежурную часть исправительной колонии и захватили оружие.

В Макеевке горняки не позволили сепаратистам сорвать украинский флаг с шахты, те в ответ пригрозили забросать ствол шахты взрывчаткой.

В Славянске на одном из блокпостов пророссийские террористы задержали съемочную группу телеканала ICTV, провели обыск, изъяли всю технику, взяли в плен и угрожали расстрелом.

В Луганской области вблизи пограничного пункта "Должанский" неизвестные обстреляли автомобиль, погибли супруги. Живой осталась только 10-летняя дочь супругов.

В четверг, 8 мая, вечером около 40 боевиков попытались захватить пункт пропуска "Изварино" в Луганской области, однако пограничники отразили атаку.

В Одессе милиция задержала людей, подозреваемых организации массовых столкновений в Одессе 2 мая. Ими стали Сергей Долженков, Николай Серебряков, Сергей Бовбалан и Артем Давыдченко.

На Полтавщине на автодороге Киев-Харьков сотрудники спецподразделения МВД, перевозившие заключенных, применили застрелили боевика, пытавшегося напасть на конвой.

В Мариуполе сепаратисты целый день осаждали горсовет, а вечером сторонники т.наз. "Донецкой народной республики" вновь повесили на мэрией флаг ДНР.

А СБУ перехватила деньги для террористов: из Москвы в Донецк пытались перевести 32 млн грн.

На Луганщине в районе перекрестка Тепличное - Александровка - Металлист (Бахмутский шлях) на блок-посту произошла перестрелка. В результате перестрелки один из мужчин от полученных ранений скончался.

В Донецке боевики захватили ОИК и рассказали о "референдуме", а в СНБО прокомментировали АТО.

СМИ писали, что донецкие сепаратисты решили провести "референдум" в два тура.

Военный эксперт: террористы хотят заминировать автотрассу под Краматорском.

Задержаны главные фигуранты по делу о трагедии в Одессе.

В Макеевке боевики похитили свободовца - доверенное лицо Тягнибока.

В Мариуполе под горсоветом сепаратисты жгут шины, а силовики стреляют в воздух.

Лукашенко о трагедии в Одессе: это "украинская Хатынь".

Под Луганском боевики отнимают автомобили и грабят маршрутки - блогер.

На Луганщине террористы убили активиста "Просвиты", а машину с телом сожгли.

Сепаратисты в Луганске решили проводить "референдум": переносить не будут.

Парубий пообещал продолжить АТО, несмотря на решения сепаратистов о "референдуме".

На Донбассе боевики напали на пограничников: атаку отбили.

На Донбассе боевики из минометов обстреляли силовиков: ранен чемпион мира по панкратиону.

Руководитель АТО о спецоперации: ситуация очень сложная, но победа будет за нами.

Террористы напали на блокпост в Славянске: силовики уничтожили два авто боевиков.

Лидер террористов Славянска о просьбе Путина отложить "референдум": надо будет - перенесем.

Аваков об АТО в Мариуполе: силовики установили 10 блокпостов.

Турчинов - Путину: с террористами не разговаривают, их обезвреживают.

Лидер донецких экстремистов о захвате силовиками боевиков: ответим взятием новых заложников.

Замсекретаря СНБО о спецоперации на востоке: власть готова к диалогу, от "войны все устали".

В Донецке ограбили ОИК: боевики говорят, что "ищут мародеров".

В среду, 7 мая, террористы попытались вырваться из окруженного Славянска, а Путин признал - сепаратистский "референдум" стоит "перенести", а президентские выборы необходимы Украине.

На Луганщине в городе Северодонецке боевики обстреляли прокуратуру.

Тымчук считает, что Путин начал новую игру против Украины

Бывший начальник одесской милиции сбежал из Украины, Аваков заявил, что он объявлен в розыск.

СБУ задержала одного из организаторов беспорядков 2 мая в Одессе.

Силовики обезвредили группу диверсантов в Запорожской области: опубликовано видео.

Эксперт: Путин не отводил войска от границ Украины, войска остаются на прежних местах.

Путин призвал украинскую власть прекратить "карательную операцию против собственного народа".

Украинские пограничники рассказали о маневрах российский войск после заявления Путина.

В ОБСЕ подготовили "дорожную карту" выхода из кризиса в Украине.

Аваков рассказал о задержании "министра обороны" "Донецкой республики".

В СБУ подтвердили обмен трех пленный бойцов Альфы на сепаратистских лидеров Донбасса.

Военный эксперт уверен: Россия не остановится ни перед чем.

Путин заверил, что Россия отвела свои войска от границ Украины.

Пашинский: АТО будет продолжаться, а все террористы в Славянске и Краматорске - либо схвачены, либо уничтожены.

Путин признал: Украине необходимы выборы президента.

Житель Славянска рассказал о местных боевиках: это алкоголики и наркоманы.

Путин обратился к сепаратистам на востоке Украины с просьбой перенести "референдум".

После штурма МВД в Одессе на свободе оказалось много представителей уголовного мира.

В Луганске боевики снова захватили прокуратуру.

Донецкие сепаратисты заявили лидеру московских националистов о готовности сжечь Донецк.

На стороне боевиков в Славянске воюет "чеченский спецназ": опубликовано видео.

Эксперт оценил уровень угрозы вторжения России на территорию Украины.

Евросоюз готовит новые санкции против России из-за ее действий против Украины.

Более половины украинцев заявили о необходимости военных действий по защите страны.

В Бердянск зашла колонна украинской военной техники: опубликованы фото.

Под Славянском Яценюк наградил участников АТО: опубликованы фото и видео.

В СБУ рассказали о потерях силовиков в ходе АТО.

В Мариуполе сепаратисты снова заняли горсовет.

В Славянске террористы минируют город и ставят на блокпосты ракетные комплексы.

На Донбассе силовики отбили нападение боевиков: задержан "министр обороны" сепаратистов.

В Мариуполе экстремисты сорвали флаг Украины перед горсоветом.

СМИ писали, что в Донецкой области боевики захватили журналиста.

Мэр Донецка рассказал о "референдуме" сепаратистов: много вопросов.

В Горловке боевики освободили раненого милицейского начальника.

Донецкий горсовет требует от ВР остановить спецоперацию: нужно начать переговоры.

Журналист рассказал подробности освобождения Мариуполя от боевиков.

СБУ перехватила разговор: "референдумы" сепаратистов координируют в России, опубликовано аудио.

Над освобожденным горсоветом Мариуполя подняли флаг Украины.

Утренний прорыв террористов в Славянске не удался, продолжается бой - Тымчук.

В Мариуполе от боевиков освободили горсовет: разбирают баррикады перед зданием.

В Харькове отказались от военного парада на 9 мая: в город проникли вооруженные люди.

США: на Востоке Украины Россия повторяет крымский сценарий.

В Одессе задержан бывший начальник милиции, который не пресек беспорядки.

Украина назвала свои условия для продолжения переговоров с Россией в Женеве.

Террористы в Славянске пошли на прорыв кольца блокады, возле блокпоста завязался бой.

Во вторник, 6 мая, стали известны новые подробости о погибших в ходе АТО в Славянске и во время массовых беспорядков в Одессе. Также сообщалось, что в Донецкой области активизировались боевики.

России грозят новые санкции США и ЕС, а Украина готова дать регионам множество полномочий - Керри.

Опубликованы документы, перехваченные разведкой: план отделения Луганщины от Украины.

Террористы в Донецке раздавали оружие всем желающим, среди боевиков были россияне - Тымчук.

Ночью в Мариуполе звучали выстрелы, горели шины и ревели сирены: опубликованы фото и видео.

Террористы под Славянском хотят уничтожить руководство АТО - СМИ.

Глава СБУ рассказал о ходе АТО: убиты 30 боевиков с тяжелым вооружением.

В Славянске террористы готовятся прорвать кольцо блокады украинских силовиков - Тымчук.

В Краматорске боевики массированно минируют городскую канализацию - Минобороны.

Путин превращает войну в национальную идею России - западные СМИ.

Россия назвала свои условия признания президентских выборов в Украине.

На Луганщине террористы захватили радиолокационную станцию и уничтожили оборудование.

Рада приняла закон о частичной мобилизации.

Террористы в Донецке готовятся штурмовать воинскую часть, где может храниться много оружия времен СССР.

В бою под Славянском погиб заместитель командира "Альфы" из Сум.

На сегодня в ходе АТО в Славянске погибли 8 человек, еще 16 ранены.

Политолог рассказал об угрозе сепаратистского "референдума" на Донбассе.

Террористы начали атаку на Соледар: паспорта местных жителей методично уничтожают.

В Администрации Президента украинцев предупредили: 9 мая возможны теракты.

В Горловке террористы обстреляли и похитили начальника райотдела МВД.

Рада продолжила мобилизацию, а тех, кто провел 45 дней, отпустили по домам - Тягнибок.

Донецкий шахтер рассказал о пребывании в плену террористов: среди них были чеченцы.

Решение СНБО об укреплении нацбезопасности вступило в законную силу.

Ночью под Одессой "коктейлями Молотова" сожгли два блокпоста.

Царев повторил требования России и пригрозил Украине войной.

В Минобороны рассказали о двух сценариях АТО: медленном и гуманном, и быстром и кровавом.

На Луганщине жители Сватово "встретили" эмиссаров "Донецкой республики": посоветовали больше не являться.

Силовики, задействованные в АТО, получили статус участников боевых действий - решение Рады.

Украина ожидает провокаций 9 мая: в Киеве отменили парад, а Парубий назвал самые опасные регионы.

Трагедия в Одессе: в МВД установили личности 38 погибших.

Террорист "Стрелок" пожаловался журналисту: погибли два командира групп.

"Референдум" сепаратистов на Донбассе опасен, есть один способ его не допустить - эксперт.

Путин готовит новую провокацию, которая вызовет гнев во всем мире - западные СМИ.

Доклад Авакова в Раде по АТО: террористы "с большими бородами" тайно закапывают тела.

В Донецке закрыли аэропорт и отменили все рейсы на 6 мая.

Военный эксперт: за три дня ФСБ забросила в Украину сотни диверсантов и "туристов Путина".

В Донецкой области сепаратисты захватили еще один горсовет и назначили "референдум".

Опубликовано видео уничтоженного "бронепоезда" террористов под Славянском.

Аваков о расследовании трагедии в Одессе: привлекут иностранных экспертов.

В Славянске в ходе АТО убиты более 30 террористов - Аваков.

Трагедия в Одессе: 48 человек пропали без вести, в моргах лежат неопознанные тела.

Побоище в Одессе: стали известны имена 36 погибших.

В понедельник, 5 мая,

Опубликованы фото из окруженного силовиками Славянска.

К спецоперации на Востоке Украины привлекли бывших бойцов "Беркута".

Киев окружили блокпостами: для предупреждения атак террористов.

Мнение эксперта: в ближайшие дни география атак террористов в Украине может расшириться.

Под Славянском террористы из крупнокалиберного пулемета сбили украинский боевой вертолет.

Турчинов рассказал Меркель об АТО и подготовке к выборам: в ответ услышал о поддержке Германии.

В Луганской области боевики ушли из занятого райотдела милиции.

Генсек НАТО: действия России в Украине - враждебные Альянсу

У боевиков в Луганской области появились переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК).

По данным Тымчука, в Славянске против силовиков действуют 1500 вооруженных террористов.

Аваков рассказал, как террористы в Славянске устраивают "живые щиты" из мирных жителей.

Террористы в Славянске обстреливают жилые дома, также стало известно о гибели 4 украинских силовиков.

В Славянске украинская авиация уничтожила "бронепоезд" террористов: опубликовано видео.

Украинцы больше уважают Бандеру, чем Путина - опрос социологов.

Россия намерена добиваться "референдума" и военного вторжения в Украину: мнение эксперта.

Украинский спецназ разгромил крупную группировку террористов в Славянске.

В Славянске продолжаются бои: террористы применяют гранатометы, а Аваков рассказал о чеченцах.

В Горловке группа неизвестных захватила административное здание ГП "Артемуголь".

Силовики уничтожили снайперские засады в Славянске и обнаружили схему минирования города.

Бывший советник Путина: он готов напасть на Украину, Киев спасет только НАТО.

Опрос: более 70% жителей Донбасса поддерживают единство Украины.

Украинский летчик, захваченный в плен террористами в Славянске, отпущен на свободу.

В Славянске продолжаются бои: террористы и силовики несут потери, а в городе ревут сирены.

Военный эксперт о ходе АТО: руководство боится давать четкие боевые приказы.

В Донецкой области около 20 террористов напали на пограничный наряд и отобрали оружие.

Глава МВД рассказал о ходе боев в Славянске: группировка террористов - около 800 человек.

В СБУ рассказали о планах российских диверсантов взорвать водохранилище на Донбассе.

Спецрперация в Славянске набирает обороты: силовики оттеснили боевиков от телевышки.

На Луганщине боевики штурмуют управление МВД: захвачен милицейский начальник.

Российская актриса Татьяна Лазарева извинилась перед украинцами: мне стыдно за Россию.

В Дзержинске террористы напали на бизнесмена, а в Антраците - захватили мэрию.

В Херсоне задержаны около 40 сепаратистов из Крыма.

Эксперт назвал два варианта действий Путина в Крыму.

В Луганске активистов Майдана назвали "предателями" и пригрозили им расправой.

Сепаратисты в Донецке отпустили сторонников единой Украины: у пленников есть следы истязаний.

Путин наградил группу российских журналистов за "объективное освещение событий в Крыму" - указ был подписан 22 апреля.

Опубликованы фото и видео спасения людей из горящего Дома профсоюзов в Одессе.

Россия в ООН потребует перенести выборы Президента Украины.

Военный эксперт расссказал, что российские войска на границах Украины находятся в полной боеготовности.

В Славянске начались боевые действия у телевизионной вышки.

В Одессу прибыли силы батальона особого назначения МВД "Киев-1", а 42 задержанных за беспорядки были этапированы в одну из центральных областей Украины.

Глава МВД Арсен Аваков рассказал, что армия и правоохранители долгое время находились в состоянии летаргии, но сейчас состояние "церемонных танцев" закончилось.

И.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что антитеррористическая операция будет продолжаться и давать свои результаты.

В воскресенье, 4 мая, в Донецкой области и в Одессе пророссийские экстремисты активизировали свои действия:

Одесса готовится к обороне: создается спецбатальон, евромайдановцы объявили всеобщий сбор.

Парубий рассказал о результатах АТО и новых провокациях российских боевиков.

В Одессе на журналистов во время прямого эфира напали неизвестные: опубликовано видео.

В прокуратуре заявили, что не разрешали отпускать экстремистов в Одессе.

СМИ пишут, что завтра в Одессе боевики попытаются захватить ОГА и облсовет.

В Одессе террористы реализуют план Москвы, нужны экстренные меры - Тымчук.

В Донецке экстремисты захватили военную прокуратуру и сожгли флаг Украины.

В Одессе штурмовавшие МВД экстремисты продолжают митинговать: выдвигают новые требования.

Глава МВД Арсен Аваков возмущен решением отпустить задержанных участников массовых беспорядков в Одессе и обвинил в этом заместителя генпрокурора Украины Николая Банчука.

В Луганске неизвестные из ружья стреляли в боевиков, одного ранили: их захватили террористы.

В Одессе по требованию сепаратистов милиция отпустила 67 задержанных.

СМИ писали, что боевики в Донецке захватили в плен четырех проукраинских активистов: хотели линчевать.

Как в Одессе штурмовали милицию: опубликованы фото и видео.

Ситуация в Одессе: на сгоревшем Доме профсоюзов вывесили флаг РФ, возле МВД ранили журналиста.

Штурм МВД в Одессе, милиция отпускает задержанных: опубликованы фото и видео.

Шествие в Одессе: экстремисты избили мужчину, который крикнул "Слава Украине!", опубликованы фото.

На вокзале в Донецке поезда из Львова встречают автоматчики.

Сообщалось, что Кабмин выделит помощь семьям погибших в Одессе.

Яценюк заявил, что бойня в Одессе была спланирована заранее.

В Енакиево пророссийские экстремисты штурмовали завод Ахметова.

Антимайдан объявил "охоту" на сторонников единой Украины: в сети опубликованы подробные досье.

Расследованием кровавого противостояния в Одессе будет заниматься специальная группа Генпрокуратуры.

Опубликованы первые неофициальные списки погибших в Одессе.

Луценко уверен, что причина кровавой бойни в Одессе - партийные квоты в руководстве МВД.

В Луганске террористы освободили задержанных активистов "Общественного сопротивления".

Сотня вооруженных боевиков перекрыла дорогу под Луганском: со стороны России ждут "Правого сектора".

Силовики опубликовали видео освобожденного телецентра в Славянске.

Яценюк возложил вину за кровавое побоище в Одессе на силовиков: они бездействовали.

Филарет обратился к России и ее сторонникам в Украине: одумайтесь.

Террористы в Краматорске готовились к обороне: сожгли транспорт на улицах города, опубликованы фото и видео.

Названо имя студента, замученного террористами в Славянске: его тело не отдают родным.

Силовики уничтожили блокпост сепаратистов под Краматорском.

В Харькове на 4 мая запрещены все массовые акции - в знак траура после бойни в Одессе.

Секретарь СНБО Парубий пообещал, что АТО пройдет во всех городах Украины, где действуют террористы.

В Луганске террористы после штурма военкомата взяли в плен солдат-срочников.

Ночью в Мариуполе разгромили офис "Батькивщины" и сожгли здание банка: опубликовано видео.

В Херсонской области украинские десантники усилили контроль над важными объектами.

Инспектор ОБСЕ поделился впечатлениями от пребывания в плену террористов в Славянске.

Европа призвала Украину быть максимально сдержанной после бойни в Одессе.

Юго-Восток Украины под прицелом Путина: как остановить Россию, мнения экспертов

В Луганске атака террористов на базу Нацгварди была отбита, а в Константиновке были ранены несколько силовиков.

В субботу, 3 мая,

В Мариуполе ночью начались беспорядки - на улицах звучали выстрелы и горели шины.

Во время АТО в Краматорске убиты шесть человек.

В Луганске боевики отключили еще два украинских телеканала.

Стали известны новые подробности штурма военкомата в Луганске: боевики ранили солдата-срочника, опубликованы фото.

Тымчук рассказал, сколько террористы в Краматорске платят за участие в "живом щите".

В Константиновке начался бой за телевышку: террористы используют гранатометы.

В Донецке боевики взяли штурмом офис компании Таруты, а в Горловке - захватили ОБОП.

У Турчинова рассказали об АТО: в Краматорске террористы прикрылись щитом из мирных жителей.

Стало известно, что в Луганске террористы блокируют военкомат и захватили двоих активистов.

Сегодня же первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема заявил, что во время пожара в одесском Доме профсоюзов люди умирали мгновенно из-за горения неизвестного вещества.

Между тем, лидер террористов Луганщины пригрозил Киеву войной.

Опубликовано новое видео боев в Одессе: пророссийские экстремисты стреляли из-за спин милиции.

В Донецке террористы взяли штурмом управление СБУ.

Стало известно: в МИД и СБУ считают, что россияне причастны к организации столкновений в Одессе.

В департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации сообщили, что в ходе АТО в Краматорске погибли два человека, 12 госпитализированы.

СМИ писали, что в ходе спецоперации в Краматорске погибли трое человек, еще 17 ранены.

Позднее в МВД сообщили, что большинство из 172 задержанных за участие в массовых беспорядках, которые прошли в Одессе, являются гражданами России, а также жителями непризнанной республики Приднестровье.

Между тем, силовики отбили телевышку в Славянске, и не дали отравить питьевую воду в Горловке.

В Краматорске, где украинские силовики проводят антитеррористическую операцию, от боевиков было освобождено здание городского управления СБУ, а также, благодаря тому, что спецназ отбил телецентр, восстановлено вещание украинских каналов.

Также СМИ установили новые доказательства связи сепаратистов и милиции в Одессе, были опубликованы фото.

В СБУ заявили, что задержали помощника российского диверсанта "Абвера".



Сообщалось, что в ходе антитеррористической операции на Донбассе были убиты пять силовиков, еще 12 ранены.

Стало известно, что в Одессе вчера, во время столкновений и пожара в Доме профсоюзов погибли 46 человек, более двухсот обратились за помощью в медицинские учреждения.

В Славянске силовики помешали террористам взорвать мост на восточной окраине города.

Террористы в Славянске говорят о переговорах, но украинские силовики выдвинули им условие - полное прекращение террористической деятельности и выдачи диверсантов, совершивших тяжкие преступления.

Число жертв бойни в центре Одессы и пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле возросло до 43-х.

Утром силы АТЦ полностью взяли под контроль аэропорт в Краматорске и все блокпосты вокруг города.

В пятницу, 2 мая, Одессе прошел проукраинский митинг, в котором участвовали активисты Майдана, "Правого сектора", "Самообороны", ультрас "Черноморца" и харьковского "Металлиста". На них напали пророссийские сепаратисты с камнями, светошумовыми гранатами и травматами. Во время столкновений в центре города погибли три человека.

Сепаратисты начали строить баррикады, но были атакованы патриотами. Пророссийские активисты попытались построить свой лагерь на Куликовом поле и даже захватили Дом профсоюзов, откуда отстреливались и бросались камнями. Здание загорелось, в результате во время пождара и уличных столкновений погибли более 40 человек.

Среди погибших во время пожара в Доме профсоюзов были 15 россиян и пятеро граждан непризнанной республики Приднестровье.

Координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил, что кровавое противостояние в Одессе произошло по вине высокого милицейского начальника. Он отпустил задержанных ранее экстремистов, провокации которых в результате привели к побоищу.

В Одессу вылетела правительственная комиссия во главе с первым вице-премьером Виталием Яремой. В городе объявлен трехдневный траур.

Стало известно, что российскому спецназу дана команда вернуться на территорию РФ, террористы на востоке Украины, где проходит АТО, могут остаться без его поддержки.

В Горловке Донецкой области боевиками был похищен проукраинский активист Василий Будик.

Сепаратисты из "Донецкой народной республики", захватившие здание Донецкой обладминистрации, хотят раздать автоматическое оружие своим сторонникам.

Российский премьер Дмитрий Медведев назвал террористов "народом Украины" и предупредил нашу страну о "печальной судьбе".

Украина обвинила Россию в поддержке террористов и заявила, что готова говорить с представителем Путина – Владимиром Лукиным.

В Службе безопасности Украины предупредили, что боевики в Славянске используют снайперов и форму "Беркута" и могут отравить воду.

СБУ также установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы "Стрелка" с позывным "Абвер", участвующего в террористической деятельности в Донецкой области. Это гражданин РФ Сергей Здрилюк, у которого также есть украинский паспорт.

И.о. президента, глава Верховной Рады Александр Турчинов рассказал о достижениях и проблемах спецоперации в Славянске и призвал их сложить оружие. Он отметил, что террористы понесли многочисленные потери, с украинской стороны погибли две военных, ранены семеро.

В то же время самозваный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что у его боевиков есть "масса сюрпризов".

Аваков заявил, что доволен работой Нацгвардии в Славянске, а боевикам предложили сдаваться.

Террористы в Славянске освободили из плена иностранных журналистов.

В МВД сообщили, что почти весь Славянск освобожден от террористов.

Также сообщалось, что в Славянске местные жители не пускают украинских силовиков.

СМИ писали, что экстремисты устроили погром в прокуратуре Донецка.

В этот же день в Красноармейске террористы пытались похитить две БРДМ со складов МВД.

Фото и видео из Славянска смотреть здесь.

Между тем, в Славянске задержаны боевики, которые могли сбить украинские вертолеты.

В Луганске террористы, вслед за зданием прокуратуры, покинули помещение областной телерадиокомпании.

Отмечалось, что ситуация в Донецкой области остается неспокойной - террористы остановили движение поездов на участке Лозовая (Харьковская область) - Ясиноватая (Донецкая область), в регионе продолжают исчезать журналисты.

СМИ сообщают, что в Славянске пропали журналист и переводчик, боевики говорят, что они их не захватывали.

В Луганске террористы покинули здание областной прокуратуры. Помещение было освобождено в результате переговоров, которые состоялись между представителями власти и боевиками.

По последним данным, террористы заявили об одном погибшем. Среди украинских силовиков - двое погибших.

Террористы с утра пытались захватить пассажирский поезд. Сейчас же они, по данным военного эксперта Дмитрия Тымчука, собирают мирных людей в центре города и пытаются выстроить живой щит.

Кроме того, они хотят, чтобы местные жители обратились "за помощью" к президенту РФ Владимиру Путину.

С утра пророссийские экстремисты в Славянске заявили, что их атакуют украинские силовики.

Дмитрий Тымчук сообщил, что украинские силовики взяли под контроль большую часть Славянска.

Террористы в Славянске заявили, что они сбили два украинских вертолета.

В СБУ прокомментировали тот факт, что боевики сбили украинский вертолет под Славянском, заявив, что это сделали иностранные военные специалисты.

Министр иностранных дел Арсен Аваков заявил, что под Славянском началась активная фаза спецоперации, во время которой погиб летчик.

Позже военный эксперт сообщил, боевики в Славянске расформировывают штаб, а "Стрелок" пытается вырваться из города.

В Министерстве обороны Украины заявили, что в ходе активной фазы антитеррористической операции под Славянском были сбиты два вертолета Ми-24 ВС Украины, двое военнослужащих погибли.

Тогда же военный эксперт сообщил, что в Славянске террористы готовят провокацию с человеческими жертвами.

В четверг, 1 мая :

Турчинов подписал указ о возобновлении призыва на срочную службу в армию.

В Северодонецке с горсовета убрали флаг Украины, а в Луганске генерал милиции пошел на сепаратистов с автоматом.

Российский дипломат-шпион собирал данные о сотрудничестве Украины и НАТО.

Во время штурма прокуратуры в Донецке террористы прикрывались безоружными людьми.

Кремль потребовал от Киева не проводить АТО: это может привести к катастрофе.

В Луганске вернули в эфир вещание российских телеканалов.

В Донецке террористы взяли штурмом прокуратуру области: захватили оружие и снаряжение.

Под Луганском около 30 вооруженных людей обстреляли блокпост силовиков.

В Харькове сепаратисты с имперскими флагами и криками "Россия!" устроили пикет ОГА.

В Донецке сепаратисты вывесили флаг "Донецкой республики" над управлением МВД.

В Петербурге и Москве прошли антивоенные акции в поддержку Украины: опубликованы фото и видео.

Путин рассказал западным лидерам о мире и прекращении насилия в Украине.

В Амвросиевке террористы "свергли" мэра и надругались над флагом Украины.

На Луганщине задержан неонацист из России с листовками "Донбасс, вставай!".

Донецкие сепаратисты с криками "Славянск - герой!" перекрыли дороги.

В Константиновке террористы похитили еще одного члена партии "Свобода".

По данным СМИ, блокпост террористов в Красноармейске уничтожили местные патриоты, а не силовики.

Террористы в Славянске заявили, что отпустили двух бойцов "Альфы" - в СБУ опровергли.

В Красноармейске силовики взяли штурмом блокпост террористов.

Эксперт оценил угрозу российского вторжения в Украину: опубликована карта возможных ударов.

Глава МИД РФ Лавров потребовал от террористов в Славянске освободить наблюдателей ОБСЕ.

В Авдеевке, Донецкой области, террористы отобрали оружие у инспекторов ГАИ.

Госдума назвала условие снижения цены газа для Украины: отдать оборонные заводы России.

МВФ выделил Украине кредит - 16,9 миллиардов долларов.

В среду, 30 апреля:

Сепаратисты придумали "декларацию о суверенитете" самопровозглашенной "Донецкой республики".

СБУ разоблачила российского шпиона - он объявлен персоной нон-грата.

В Краматорске террористы отпустили двоих захваченных милиционеров.

Экс-замглавы СБУ поддержал народную борьбу с боевиками-сепаратистами.

Террористы возле аэродрома в Краматорске вооружены переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

Мэра Славянска Штепу отправили в отставку - "народный мэр" города угрожал ей расправой.

В Алчевске экстремисты "довольно мирно" захватили здание горсовета.

В Донецке террористы, вооруженные автоматами, ограбили банк.

Угроза вторжения России и провокации на майские праздники: мнение экспертов

В Донецке экстремисты устроили провокацию на стадионе и отобрали оружие у бойцов спецназа УБОП "Сокол".

Представитель "Донецкой республики" угрожал властям Украины: у нас достаточно людей и оружия.

Суд запретил партию "Русское единство" которой управляет сепаратист Аксенов.

В Харькове правоохранители задержали Юрия Апухтина и Спартака Головачева, которые координировали свои действия за пределами Украины, после чего организовывали массовые беспорядки Харькове.

А в Мелитополе Запорожской области 30 апреля СБУ задержала гражданина Украины "Д", подозреваемого в причастности к подготовке массовых акций протеста с задействованием пророссийских сепаратистских групп.

В Донецке сепаратисты захватили здания Государственной налоговой службы и Восточной таможни. Они искали оружие, но не найдя его, ушли.

СБУ открыла "горячую линию" для граждан с военной подготовкой, желающих защищать территориальную целостность страны.

Милиция рассказала, в каких городах Донецкой области засели террористы.

В Николаеве задержана группа сепаратистов, готовивших теракт 9 мая.

СБУ задержала украинца-диверсанта, подготовленного Россией в Крыму: опубликовано видео

Силовики уничтожили три блокпоста сепаратистов на дорогах к Славянску и сообщили о задержании группы диверсантов на Луганщине.

Турчинов рассказал, почему АТО оказалась неэффективной и потребовал от силовиков "любой ценой" обеспечить проведение выборов.

Юрий Луценко: чтобы вернуть украинскую власть на Востоке Украины, без жертв не обойтись.

Луганские милиционеры не сдались сепаратистам и ожидают нового штурма здания.

Украинская армия приведена в полную боеготовность из-за угрозы вторжения России.

Турчинов признал, что власть потеряла контроль над ситуацией в Донецке.

Американские IT-гиганты Microsoft, Oracle, Symantec и Hewlett-Packard подключились к санкциям против России.

Эксперт рассказал об угрозе военного вторжения России и назвал самые опасные даты.

Болгария запретила въезд на свою территорию спикеру Госдумы РФ Сергею Нарышкину.

Ахметов заверил, что не будет продавать свой бизнес и не уедет из Украины.

Западные СМИ предложили свои рецепты для спасения Украины от агрессии Путина.

Госсекретарь США призвал страны НАТО показать России неприкосновенность территории Альянса.

Глава МИД рассказал о "скрытой оккупации" Россией восточных областей Украины.

9 мая Путин и Медведев посетят оккупированный Россией Крым.

Военный эксперт рассказал об участившихся поездках крымских "туристов" к военным базам в Херсонской области.

В Горловке вооруженные экстремисты захватили горсовет и управление милиции.

Представитель Украины в ООН описал возможный сценарий военного вторжения России на украинскую территорию.

Россия считает, что отправка наблюдателей ОБСЕ в Славянск была "провокацией или глупостью" Украины.

Франция и Британия обвинили Россию в срыве Женевских соглашений и пригрозили новыми санкциями.

На исполкоме Красного Луча, на Луганщине, вывесили российский флаг.

Украинские силовики разблокировали два блок-поста террористов возле Славянска.

В Луганске вооруженные экстремисты захватили здание горсовета.

29 апреля Путин рассказал, что в Украине нет российских военных и предложил Киеву договариваться с террористами.

Экстремисты готовят "крымский сценарий": сессию областного совета в Луганске.

В ближайшие дни сепаратистские атаки грозят Мариуполю и Бердянску - эксперт.

Эксперты уверены, что санкции Запада ударят по России, но не остановят вторжения Путина.

В захваченной террористами Константиновке похитили депутата "Свободы".

Аваков рассказал о деньгах "бывшего кодла Януковича", которыми оплачивают сепаратистов.

В СНБО признали, что украинские милиционеры не готовы стрелять в людей, захватывающих административные здания.

Турчинов обвинил силовиков Луганска и Донецка в бездействии и предательстве.

В Луганске вооруженные сепаратисты с криками "Россия" захватили МВД, областной совет и телевидение.

США пообещали "мгновенно отреагировать" на вторжение России в Украину.

Адмирал рассказал об угрозе военного вторжения России на территорию Украины и ждет скорой развязки.

В Луганске вооруженные экстремисты захватили здание ОГА.

США знают о приказах, которые получают украинские сепаратисты из Москвы - американская разведка перехватила переговоры.

Аваков признал, что президентские выборы могут пройти не во всех регионах Украины.

В Первомайске террористы захватили местный горсовет и сняли со здания флаг Украины.

В Луганске пророссийские экстремисты захватили здание ОГА.

В Москве журналисты обнаружили квартиру российского диверсанта "Стрелка", который действует в Краматорске.

6 мая в Раде состоится закрытое заседание, на котором силовики отчитаются о ходе антитеррористической операции и состоянии дел на Востоке Украины.

Эксперт рассказал, как Запад может остановить российскую агрессию против Украины.

В НАТО опровергли заявления России об отводе войск от украинских границ: угроза военного вторжения остается.

Захваченных в Славянске наблюдателей ОБСЕ может освободить немецкий спецназ - западные СМИ.

Украина опровергла заявления Кремля: российская армия остается на границе.

В Краматорске российский диверсант "Стрелок" назначил нового "начальника" захваченного отделения милиции.



В Луганске террористы пригрозили захватом местной телевышки.

Мэр Донецка рассказал об угрозе "крымского сценария" на Донбассе.

В Луганске боевики удерживают в заложниках командира спецбатальона МВД: опубликовано видео.

Террористы, захватившие телевышку в Донецке, требуют увольнения директора местной ТРК.

В СБУ объявили в розыск самозваного премьера "Подкарпатской Руси".

В Москве снова рассказали об отсутствии российских диверсантов на Востоке Украины.

Россия заявила об отводе войск от украинских границ.

В понедельник, 28 апреля, террористы, захватившие СБУ в Луганске, поставили условия для сложения оружия.

Покушение на мэра Харькова Геннадия Кернеса было разработано в России, чтобы задействовать активную фазу "русской весны" на Востоке Украины.

Военный эксперт рассказал о неравных условиях, в которых оказались украинские силовики во время АТО.

В СБУ заявили, что террористы на Востоке Украины намерены активизироваться во время майских праздников и рекомендовала журналистам не ехать в опасные районы.

СБУ подсчитала, что террористами в Славянске удерживаются 40 человек.

В СБУ сообщили о деталях задержания помощника лидера террористов Славянска - его взяли после возвращения из Москвы.

Пограничники сообщили, что за последнее время было зафиксировано 88 провокаций со стороны российских военных.

В СБУ рассказали о планах террористов на Востоке Украины: они активизируются на майские праздники.

Пограничники заявили о своей готовности стрелять на поражение в случае вторжения России.

Военный эксперт рассказал о нерешительности Путина относительно вторжения в Украину - опасаться стоит с 1 по 4 мая.

СБУ разоблачила российского шпиона ГРУ, известного под псевдонимом "Стрелок".

В Славянске обнаружено тело еще одного погибшего человека со следами пыток.

Обама обвинил Россию в срыве Женевских договоренностей и предупредил о введении новых санкций уже сегодня.

Коморовский сравнил захват наблюдателей ОБСЕ в Славянске с "действиями диких племен".

Атака России на Восток Украины является попыткой Путина "откусить больше, чем он сможет проглотить", поскольку экономика РФ будет обрушена, уверены Западные СМИ.

В Константиновке, Донецкой области, около 30 вооруженных террористов окружили горотдел милиции и вошли в здание. Кроме того, была захвачена мэрия.

Есть информация, что террористическим группам на Донбассе поставлена задача в течение дня захватить здания силовых структур еще в 5 населенных пунктах Луганской и Донецкой областей.

В районе Краматорского аэродрома боевики обстреляли украинских силовиков из автоматов и гранатометов. Силовики открыли огонь в ответ.

Самозваный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что боевики намерены обменять взятых в плен офицеров СБУ на своих ранее задержанных сообщников.

На подъездах к Славянску террористы укрепляют блокпосты самопровозглашенной "Донецкой народной республики", а проезжающие машины проверяют вооруженные люди в масках и камуфляжной форме.

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что спецоперация должна как можно быстрее нейтрализовать экстремистов, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину аргументы оказать "помощь" соотечественникам, не признающим "бандеровскую власть".

В воскресенье, 27 апреля, бывший первый замначальника Генштаба ВСУ, адмирал Игорь Кабаненко рассказал, что российские войска на границах Украины и в Крыму приведены в полную боевую готовность.

Кроме того, стало известно о захвате в Горловке боевиками троих заложников, которых они назвали "офицерами СБУ". Избитых людей отправили в Славянск, после чего заявили, что готовы обменять их на захваченных силовиками сепаратистов.

Позже СБУ подтвердила сообщение о захвате офицеров боевиками. По данным спецслужбы, они должны были арестовать причастных к убийству горловского депутата Владимира Рыбака.

В ночь на воскресенье, 27 апреля, украинские силовики, которые проводят спецоперацию на востоке Украины, разгромили блокпост сепаратистов возле Славянска. Один из экстремистов захвачен – им оказался представитель донецкого казачества.

По данным местных СМИ, высадившиеся с вертолета, 15 силовиков разгромили блокпост сепаратистов и захватили пленного, после чего отступили.

А в Минобороны рассказали о попытке штурма в районе Артемовска. На КПП воинской части подошли около 150 безоружных сепаратистов, заблокировали выезд из части и потребовали от военных сложить оружие. Услышав отказ, в 23.30 гражданские зажгли автомобильные шины. Около часа ночи сепаратисты разошлись.

В сети появилось видеообращение "черных человечков" к украинцам юга и востока. Они заявили, что намерены бороться с "зелеными человечками", т.е. диверсантами.

Позже самопровозглашенный "мэр" Славянска Вячеслав Пономарев объяснил, зачем сепаратисты захватили офицеров СБУ.

Также Пономарев сообщил, что в Славянск прибыли переговорщики от ОБСЕ: будут говорить о пленных.

В этот же день в Донецке сепаратисты захватили здание областной телерадиокомпании.

Позднее захватившие телерадиокомпании в Донецке боевики начали налаживать вещание российских каналов.

Потом сообщалось, что в Донецке боевики включили российское ТВ и ушли.

Сегодня же пророссийские террористы сняли осаду с аэродрома в Краматорске Донецкой области, а на протяжении дня провоцировали украинских силовиков на открытие огня.

Между тем, боевики в Славянске показали пленных инспекторов ОБСЕ.

Позже появилась информация о том, что в Славянске освободили одного из захваченных боевиками инспекторов ОБСЕ.

Также министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в Киеве СИЗО уже переполнены гражданами, задержанными за провокационные действия, которые несут угрозу стабильности ситуации в Украине. Он добавил, что среди них есть российские разведчики.

Позже стало известно, что в Донецке боевики не собираются выключать российские каналы: оставили в ТРК охрану.

В субботу, 26 апреля, Славянск вновь подтвердил статус самого опасного города Украины, который ему присвоили в МВД Украины, а Украина и международное сообщество продолжают указывать на то, что действиями сепаратистов на востоке руководит Россия.

На Луганщине в Стаханове сепаратисты строят блок-пост возле горисполкома.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Луганске задержали четырех человек из захваченного здания СБУ.

Силовики в Славянске блокируют перемещение вооруженных сепаратистов.

Сепаратисты захватили Новокраматорский машиностроительный завод.

Позже появилась информация пресс-службы Донецкой ОГА, что боевики не захватывали завод, а требуют две спецмашины для вывоза завалов.

Под вечер руководство завода сообщило, что сепаратисты покинули завод в Краматорске.

Российский офицер "Стрелок" впервые показал свое лицо.

В Славянске, в котором орудуют сепаратисты, боевики захватили львовского журналиста, внештатного корреспондента телеканала ZIK Юрия Лелявского. Сообщается, что его отвели в горисполком.

Ранее в Славянске сепаратисты заявили, что они не собираются отпускать захваченных ими военных инспекторов ОБСЕ, потому что считают их "шпионами НАТО".

До этого представитель госдепартамента США Джен Псаки заявила, что США призывают освободить задержанных сепаратистами в Славянске (Донецкая область) военных инспекторов ОБСЕ. При этом она отметила, что Россия может внести вклад в их освобождение, используя свое влияние.

Между тем, руководитель "правительства" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин пообещал прислать подкрепление боевикам, которые орудуют в Славянске Донецкой обаласти.

В то же время и.о. президента, спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов заявил, что за поддержку терроризма на украиской территории руководство России должно нести ответственность в соответствии с нормами международного права.

Также он поручил силовикам защищать журналистов на востоке Украины.

В этот же день "Большая семерка" договорилась о новых санкциях против России. Сообщалось, что их введут в срочном порядке.

Также сегодня издание The Daily Beast сообщало, что президент России Владимир Путин решил приостановить дипломатические отношения с США из-за того, что Штаты готовят введение новых санкций против РФ в связи с ситуацией на востоке Украины.

В четверг, 24 апреля, силовики начали спецоперацию в Славянске.

В пятницу, 25 апреля, украинские силовики начали второй этап спецоперации в Славянске.

Город полностью заблокировала Нацгвардия, но штурмовать его не будут, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Между тем, террористы захватили в заложники представителей миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ опровергли сообщения о захвате наблюдателей в Славянске, а Пономарев утверждает обратное.

Также "народный мэр" прогнозирует трехлетнее противостояние с властями Украины и заявил, что сепаратисты задержали 40 украинских военных.



Под Славянском сепаратисты избили детей, которые сфотографировали блокпост в Былбасовке, людям не понравилось

Силовики уничтожили незаконный блокпост сепаратистов в Славянске.

Вместе с тем, снайпер взорвал украинский военный вертолет на аэродроме в Краматорске. Жертв нет.

АТО продолжается в условиях военной угрозы - войска РФ стоят близки к границам Украины и проводят учения.

Из-за проведения антитеррористической операции в Славянске закрыли школы, садики и магазины. Жителям города рекомендовано находиться дома.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается, а сепаратистам стоит остерегаться силовиков круглосуточно.

На фоне спецоперации украинских силовиков россияне установили госграницу между материковой Украиной и Крымом. С 25 апреля начинают действовать новые правила ее пересечения, погранслужба РФ осуществляет контроль на 27 пунктах пропуска.

Советник министра обороны Юрий Повх заявил, что в Украине не происходит военная операция, по его словам, нет применения армии против своего народа. Происходит антитеррористическая операция, в которой военные принимают определенное участие.

Замгенсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что военные учения России у границ Украины создают угрозу эскалации напряженности.

и. о. замглавы АП Украины Андрей Сенченко считает, что степень угрозы российского военного вторжения в Украину возросла по сравнению с той ситуацией, которая была до переговоров в Женеве 17 апреля.

Член Совета Федерации РФ Валерий Шнякин предложил ввести на юго-восток Украины миротворческий контингент. По его словам, "нужно срочно усаживать за стол переговоров Россию, США, ЕС и Украину и договариваться".

В четверг, 24 апреля, вечером в Луганской области пророссийские активисты начали строить баррикады на дорогах, чтобы помешать украинским военным выдвинуться на позиции для защиты границы. Десятки людей пытались блокировать наших десантников.

В Славянске сепаратисты отпустили на свободу американского журналиста Саймона Островского, захваченного тремя днями ранее. Работника пера били, завязывали глаза и связывали руки. Позже он рассказал, как боевики издевались над ним.

24 апреля вечером состоялся срочный телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко и и.о. президента Александра Турчинова в связи с ситуацией в Украине. Турчинов рассказал о спецоперации в Славянске, в котором в настоящее время сосредоточена основная база вооруженных террористов.

Турчинов выступил с заявлением, в котором объявил о возобновлении антитеррористической операции на Востоке Украины.

В Днепропетровской области бойцы местной самообороны задержали журналистов российского телеканала НТВ, снимавших стратегические объекты не только на обычные камеры, но и на скрытую видеокамеру, вмонтированную в очки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о начале учений в приграничных с Украиной районах, где проходит спецоперация украинских силовиков.

В Крестище, расположенном к северу от Славянска, украинские военные при поддержке легкой бронетехники взяли под контроль блокпост сепаратистов после того, как пророссийские повстанцы покинули позиции.

Самозваный "мэр" Славянска области Вячеслав Пономарев заявил, что его боевики вооружены автоматами, пулеметами, пистолетами, охотничьими ружьями, а также гранатометами, минами замедленного действия и артустановками "Нона".

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина должна сделать первые шаги по выполнению Женевских договоренностей, а применение силы на востоке страны – якобы "преступное решение".

А жители расположенного в 10 км от границы с Украиной города Новошахтинск Ростовской области сняли на видео передвижения российской армии.

А тем временем в ходе проведения АТО в Славянске, подразделениями МВД и Минобороны уничтожены 3 блокпоста сепаратистов. В столкновения уничтожено до 5 террористов. Один боец ВСУ получил ранение.

Фото и видео спецоперации украинских силовиков в Славянске смотрите здесь.

Самозваный мэр Славянска Вячеслав Пономарев сообщил, что в городе орудует банда преступников. Группа из шести человек, в возрасте от 17 до 20 лет, орудует в городе, занимаясь грабежам и избиением мирных граждан.

Украинские военные отбили атаку сепаратистов на военные склады в Артемовске Донецкой области. Ранен 27-летний контрактник ВС Украины.

Оружейный склад в Артемовске боевики обстреляли из гранатометов и автоматов.

Глава МВД Арсен Аваков сообщил подробности штурма воинской части в Артемовске и освобождения от сепаратистов мэрии в Мариуполе. Нападением на воинскую часть в Артемовске руководил российский военный.

Военная прокуратура начала расследование факта штурма воинской части в Артемовске, возбудив уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины ("Терроризм").

А на Луганщине продолжают бастовать шахтеры: экстремисты пытаются сорвать переговоры.

Под Славянском неизвестные обстреляли два боевых вертолета Нацгвардии.

В среду, 23 апреля, в восточных областях Украины возобновлена активная фаза антитеррористической операции.

В Донецкой области силы спецназа МВД освободили от вооруженных боевиков город Святогорск. Город взят под контроль правоохранителей.

Во избежание провокаций во Львове 28 апреля не будут проводить традиционные массовые мероприятия, приуроченные к годовщине создания дивизии СС "Галичина".

В МИД Украины обеспокоены нарушениями прав и свобод жителей аннексированного Россией Крыма и выразили возмущение действиями РФ, которая минирует нашу территорию.

В Донецке сепаратисты хотят отключить вещание украинских каналов, поэтому намерены захватить операторов кабельного телевидения.

В Горловке более суток назад исчез журналист ивано-франковского издания "Вікна" Евгений Гапич.

Из здания Славянского горсовета, боевики выгнали всех чиновников для создания "живого щита".

Власти Донецка и Харькова выступили за срочное принятие Верховной Радой закона о местных референдумах и за их проведение в ближайшее время.

В Минобороны заявили, что в Краматорске все важные объекты находятся под контролем военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

А николаевские и одесские ополченцы задержали вооруженного координатора сепаратистов.

В Константиновке Донецкой области неизвестные забросали коктейлями Молотова редакцию газеты "Провинция". Издание заподозрили в симпатиях к "Правому сектору".

В Харькове пророссийские активисты пикетируют горсовет: депутаты поддержали единство Украины.

Также вооруженные сепаратисты Славянска продолжают грабить ромов.

Горловскому депутату от "Батькивщины" сепаратисты заживо вспороли живот и бросили в реку.



В СБУ подозревают в убийстве горловского депутата подполковника России "Беса".



"Народного губернатора" Луганщины силовики планируют принудительно доставить в суд.

Во вторник, 22 апреля, и.о. Президента Александр Турчинов потребовал возобновить антитеррористическую операцию.

Он сделал это после того, как недалеко от Славянска были обнаружены тела двух человек, которых пытали и утопили. Один из погибших - горловский депутат Владимир Рыбак, активный участник митингов за единую Украину в городе. Милиция заявила, что к преступлению причастны сепаратисты, захватившие здание СБУ в Славянске.

Также в Славянске были похищены американский журналист Саймон Островский и начальник линейного отделения милиции станции "Славянск", подполковник Олег Прохоров.

Также экстремисты удерживают в плену похищенного днем ранее руководителя УВД Краматорска Виталия Колупая - они требуют за него выкуп в виде оружия.

Во вторник над Славянском обстреляли самолет Минобороны Украины - действие квалифицировано, как теракт.

В Раду внесен законопроект об амнистии для участников сепаратистских выступлений на востоке Украины - на разоружение и освобождение захваченных админзданий им дадут три дня.

В Киеве вице-президент США Джо Байден провел встречи с политиками и властями Украины. Говорил об американской помощи нашему государству, в частности, в снижении энергетической зависимости от России.

Утром во вторник появились документы, согласно которым одному из лидеров крымских татар Мустафе Джемилеву запрещен въезд в Россию, в том числе, на территорию Крыма.

В понедельник, 21 апреля, в Краматорске Донецкой области люди в камуфляже и автоматами снова захватили горотдел милиции, а также местное управление СБУ и потребовали выдать им оружие.

В Луганске и Харькове провозгласили "народных губернаторов" - они уже собираются ехать за "утверждением" в Россию к беглому Виктору Януковичу. По действиям луганских сепаратистов уже возбуждено новое уголовное дело.

Власти Днепропетровской области выполняют обещание платить по 10 тыс. долл. за каждого пойманного диверсанта. Уже выплатили деньги за задержание восьмерых сепаратистов.

Стало известно, что контрразведка СБУ поймала российского шпиона: вербовал националистов для продажи оружия.

Координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что на востоке Украины экстремисты готовят новые провокации, в результате которых могут быть жертвы.

В захваченном боевиками Славянске Донецкой области сепаратисты создали свой телеканал, чтобы нанести "мощнейший удар по библейской матрице и сионистскому зомбовещанию".

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что призывы сепаратистов вмешаться в ситуацию на востоке Украины ставят Россию "в очень сложное положение".

В Харькове недалеко от университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба правоохранители по подозрению в шпионаже задержали мужчину, похожего на нищего.

В ночь на 20 апреля В Добропольском районе Донецкой области совершено вооруженное нападение на блокпост украинских десантников. Военные дали отпор агрессии - один из нападавших убит, несколько задержаны.

Позже стало известно, что боевик был не убит, а ранен,

Кроме того, в ночь на 20 апреля, на одном из блокпостов на окраине Славянска произошла перестрелка.

По последним данным МВД, в результате инцидента погибли три человека.

Российский телеканал подготовил сюжет о стрельбе под Славянском еще до того, как прозвучали выстрелы.

В Донецкой области боевики обстреляли украинских военных, но были отбиты, есть задержанные.

На дороге их Славянска в Харьков украинские десантники установили блокпост: опубликованы фото.

"Визитка Яроша", которую якобы нашли на месте перестрелки в Славянске, стала хитом Интернета и обросла "фотожабами".

Эксперт: провокация в Славянске была проведена боевиками "Донецкой республики", чтобы оправдать вторжение России на Донбасс.

Сепаратистский "мэр" Славянска рассказал о задержании "боевика" из "Правого сектора", который может быть причастен к нападению на блокпост.

Опубликованы новые фото и видео с места перестрелки в Славянске.

"Визитка Яроша", которую "нашли" в Славянске стала хитом Интернета.

МИД Украины предложил Кремлю повлиять на сепаратистов и не делать голословных обвинений.

Аксенов обвинил крымских татар в экстремизме и призвал их уезжать из Крыма "если не нравится".

После аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины Обама решил сделать Россию страной-изгоем и прервал отношения с Путиным.

В МВД самым опасным городом Украины назвали Славянск.

Наблюдатели ОБСЕ подтвердили - ситуацию в Украине нагнетают иностранные агенты, хотя доказательств этому у них нет.

Над горсоветом в Енакиево поднялся украинский флаг, а сепаратисты таинственно исчезли.

По данным СБУ, перестрелка в Славянске была циничной провокацией, организованной вооруженными группировками, захватившими город.

"Правый сектор" категорически опроверг свою причастность к стрельбе в Славянске - это попытка запугать жителей региона.

Сепаратистский "мэр" Славянска обратился к Путину с просьбой ввести войска в Донецкую и Луганскую области. Также он заявил, что в городе вводится комендантский час.

МИД России уже заявил, что перестрелку организовал "Правый сектор" при участии новых властей Украины. В Киеве на это ответили, что Москва всеми силами пытается обосновать вторжение.

На одном из блокпостов возле Славянска произошла перестрелка: опубликованы фото.

Из мариупольской больницы похитили человека, раненного во время штурма воинской части.

Луганские сепаратисты намерены резко активизироваться после Пасхи и уже спланировали новые акции.

В МВД придумали еще один способ противостояния российской агрессии и обратились к украинцам.

В Харькове был арестован человек, координировавший действия сепаратистов в городе и области.

В субботу, 19 апреля, над Славянском обстреляли вертолет, с которого разбрасывались листовки с текстом Женевских соглашений от 17 апреля.

По данным группы "Информационное сопротивление", недовольство жителей Славянска "порядками", которые установили сепаратисты, достигает критической черты.

Также в Славянске начались погромы ромов - вооруженные боевики вламываются в дома, избивают и грабят их независимо от пола и возраста. Уже были избиты несколько женщин и детей.

А Луганщине в городе Стаханове двое активистов установили флаг Украины на терриконе в центре города. После этого их обстреляли и начали преследовать.

Возле Краматорска погиб украинский военный.



Харьковскую область от возможной атаки сепаратистов из Славянска прикрывают бойцы ВДВ Вооруженных сил Украины.

В Кривом Роге шесть тысяч людей пришли на митинг за единую Украину

В пятницу, 18 марта в Донецке сепаратисты заявили, что не покинут захваченное здание облсовета, несмотря на требования украинских властей и новое международное соглашение по Украине. Они выдвинули свои требования - освободить парламент и Администрацию президента, разоружить Нацгвардию и "Правый сектор", отпустить на свободу политических узников.

В Славянске сепаратисты объявили "охоту" на украиноязычных.

В СБУ сообщили, что в Славянске оружие у военных забрали российский спецназ и снайпер с Майдана.



Также сепаратисты удерживают мэра Славянска Нелю Штепу. Она написала заявление о своей отставке.

В Донецке Тимошенко "начала диалог" с сепаратистами.

Луганский облсовет выдвинул власти требования: референдум и русский язык.

Помимо федерализации сепаратисты требуют отмены биометрических паспортов и вакцинации.

СБУ заявила, что приостанавливает активную фазу антитеррористической операции в связи с Пасхальными праздниками и договоренностями чиновников в Женеве.

Между тем, эксперт заявил, что антитеррористическая операция на востоке Украины продолжается,

Однако спецслужба объявила в розыск 49-летнего гражданина России, члена диверсионной группы Игоря Безлера, который назвался подполковником российской армии при захвате милиции в Горловке.

В то же время часть вооруженных людей, захвативших Славянск, выехали в сторону Артемовска, возле которого на глубине более 200 метров расположен крупный склад стрелкового оружия.

В Краматорске боевикам удалось захватить Краматорскую телебашню во второй раз, после чего нашим силовикам удалось вернуть контроль над ней.

А в Славянске вооруженные люди разогнали мирный митинг сторонников единства Украины.

В четверг, 17 апреля, поздно вечером под Краматорском Донецкой области экстремисты и российский спецназ заблокировали автоколонну украинских силовиков.

Жители Краматорска рассказали о стрельбе в районе блок-поста сепаратистов.

Лавров признал, что в Женеве не говорили о "федерализме", но обсуждали изменения в Конституцию Украины.

Яценюк: надеюсь, Россия прекратит поддерживать террористов и оставит Украину в покое.

Эксперты о выступлении Путина: он признался во лжи и назвал свою цель в Украине.

США потребовали от Кремля повлиять на пророссийских сепаратистов в Украине.

Военный эксперт: Путин "ушел в астрал" и засылает в Украину новых "туристов".

Глава МИД Украины рассказал о противоречиях с Россией на переговорах в Женеве.

После сепаратистских заявлений Олега Царева в Донецке на него завели третье уголовное дело.

США пригрозили России новыми санкциями и пообещали помощь Украине в военно-технической сфере.

В Донецке, Горловке и Краматорске прошли митинги за единую Украину.

Россия рассказала о нежелании вводить войска на территорию "братской" Украины.

В Краматорске боевики захватили телевышку и отключили украинские телеканалы - вместо них хотят включить российское ТВ.

В Краматорске вооруженные террористы с двумя БТРами захватили заложника и машину с радиочастотным спецоборудованием.

Путин отказался говорить о "красной черте" для вторжения в Украину.

Украина ограничила въезд на свою территорию мужчинам из России.

Путин готов к агрессии против Украины, но окончательное решение еще не принял: мнение эксперта.

В Донецке сепаратисты пришли в международный аэропорт, но штурмовать его не рискнули.

Террористы в Славянске захватили телевышку и отключили украинские телеканалы.

Российские СМИ назвали фамилии боевиков, убитых во время штурма воинской части в Мариуполе.

В Стаханове, Луганской области, боевики дважды штурмовали милицию, но были отбиты.

В Славянске террористы взяли в заложники украинского журналиста.

В МВД рассказали, что в штурме воинской части в Мариуполе принимали участие пьяные и наркоманы.

Европа одобрила применение Украиной силы к боевикам-сепаратистам: Киев имеет право защищать свое государство.

В Горловке неизвестными похищен "народный мэр"-сепаратист.

Путин рассказал жителям Приднестровья "страшилку" о вооруженных украинских националистах.

Европа снова потребовала от России прекратить поддержку сепаратистов в Украине.

СБУ задержала 10 российских диверсантов, среди них - офицеры разведки.

Путин напомнил о царских временах и назвал Юго-Восток Украины "Новороссией".

Россия формирует ударную группировку войск у восточных границ Украины - эксперт.

Путин намекнул, что не признает выборы в Украине, пока есть "действующий президент".

Президент России не исключил возможного ввода войск на территорию Украины.

Путин признал наличие "корректного" российского спецназа за спинами боевиков в Крыму.

К мариупольскому спецназу прибыло подкрепление: вертолеты, самолет и 50 военных.

МВД продолжает розыск боевиков, штурмовавших воинскую часть в Мариуполе.

Использование украинцами танков против сепаратистов и террористов, по мнению Путина - преступление.

Путин назвал "чушью" наличие российских войск на Востоке Украины.

Турчинов предупредил: военные, сдавшие оружие террористам, пойдут под суд.

В Минобороны рассказали о разоружении десантной бригады под Краматорском.

Болгария разобрала трубы Южного потока - "Газпром" не сможет достроить этот газопровод в обход Украины.

ГПУ проверит связь нардепа-регионала Лукьянова с боевиками, атаковавшими Харьковскую ОГА.

Россия усиливает армейскую группировку в оккупированном Крыму.

Первые плоды спецоперации: в местных СИЗО не хватает места для задержанных сепаратистов и диверсантов.

В Днепропетровске предложили вознаграждение за каждого задержанного российского диверсанта: 10 тысяч долларов.

Однако в Пчелкино под Краматорском сепаратисты и "зеленые человечки" разоружили украинских военных. В итоге 16 единиц бронированной техники и более полусотни военных были разблокированы и оставили населенный пункт.

В ночь на четверг, 17 апреля, в Мариуполе Донецкой области сепаратисты пытались штурмовать военную часть - погибли три боевика, 13 ранены, 63 задержаны. Среди служащих МВД потерь нет.

Поздно вечером в среду, 16 апреля, сепаратисты пошли на штурм воинской части в Мариуполе: около 500 человек, среди которых были и женщины, требовали "поделиться оружием".

Позже сепаратисты атаковали часть "коктейлями Молотова" - солдаты начали стрельбу в воздух, а когда прозвучали выстрелы в ответ - открыли огонь на поражение. По данным группы "Информационное сопротивление", в толпе нет российских диверсантов, но командуют штурмом представители ГРУ РФ.

Захваченная диверсантами техника не сможет помешать спецоперации - исследование журналистов.

Крымский "губернатор" Аксенов рассказал о возвращении Януковича в Украину.

Прогноз экспертов о вероятности вторжения Путина в Украину.

На Донбассе сепаратисты продолжают блокировать военную технику и устанавливать новые блок-посты.

В Енакиево сепаратисты запустили "страшилку" о "Правом секторе" и забаррикадировались в горсовете.

Российские СМИ назвали возможную дату возвращения Виктора Януковича в Украину, а в ГПУ рассказали, как встретят беглого экс-президента.

В ГПУ напомнили радикалам на Юге и Востоке Украины: силовики имеют право стрелять на поражение.

Мариупольские сепаратисты получили подкрепление, но оружия у них не замечено.

Съезд депутатов Партии регионов призвал сепаратистов сложить оружие и освободить админздания, а взамен им была обещана амнистия.

Четыре украинских броневика вырвались из окружения террористов: их преследуют 30 вооруженных боевиков.

Жителей Донецка призвали не ходить на митинги из-за угрозы кровавых провокаций.

Андрея Макаревича в Крыму назвали агентом западного влияния.

Бывший луганский судьбя объявил себя "президентом" "Юго-Восточной Украины".

Россия готовит профашистсткий марш во Львове - депутат.

В СБУ назвали имя командира российских диверсантов, которые расстреляли бойцов "Альфы".

Янукович находится под плотным контролем российской военной разведки - СБУ.

В Минобороны признали захват террористами шести украинских броневиков.

МВД в Донецке начало формировать спецотряды добровольцев для борьбы с террористами.

В СБУ заявили о планах России: убить 100-200 мирных жителей и ввести войска.

Украинские спецназовцы рассказали о "мирных протестующих" с автоматами и снайперской винтовкой в Краматорске.

Тымчук заявил о необходимости немедленно начать спецоперацию против террористов на Донбассе.

Сепаратисты рассказали о помощи мэра Донецка в проведении "референдума".

СБУ открыла выставку оружия и документов, изъятых у российских диверсантов: опубликованы фото.

Эксперт рассказал об угрозе вторжения России и о том, как Украине стоит защищаться.

НБУ пригрозил банкам, которые расшатывали гривну, лишить их лицензии.

Наливайченко заявил об аресте 23 офицеров ГРУ на территории Украины.

Российские журналисты распространили фейк о создании сепаратистами "Одесской республики".

На закрытом заседании Рады поддержали проведение операции на Востоке Украины и не обсуждали введение чрезвычаного положения.

Рада отказалась возобновлять призыв украинцев на срочную военную службу.

Европа признала - в Украине орудуют российские диверсанты.

Россия потребовала от Украины прекратить использование армии против сепаратистов.

Москаль заявил об угрозе масштабных провокаций на Востоке Украины, которые готовят диверсанты РФ.

В Донецке над захваченной мэрией сделал несколько кругов боевой самолет МиГ-27.

Американские СМИ назвали три плана Путина по расчленению Украины.

В Минобороны Украины опровегли потерю бронетехники на Донбассе.

В Краматорске террористы остановили железнодорожное движение.

Путин экспортирует терроризм и строит новую Берлинскую стену - Яценюк.

Сегодня Совбез ООН снова обсудит положение дел на Востоке Украины.

В Горловке "российский подполковник" потребовал от коммунальщиков материалы для строительства баррикад.

В Краматорске сепаратисты при поддержке так называемых "зеленых человечков" захватили шесть БТРов, которые вошли в город. Над машиными водружены российские флаги. Кроме того, три военных машины под российскими флагами прибыли в Славянск.

А районе Славянска сепаратисты захватили офицера разведки и его водителя – солдата срочной службы.

Украинские силовики блокируют Славянск, чтобы захватить российских военнослужащих.

В то же время США заявили, что не считают антитеррористическую операцию гражданской войной.

А возле КПП аэродрома Краматорска, где украинский спецназ провел антитеррористическую операцию, появились так называемые "мирные" граждане с автоматами и снайперской винтовкой, а также провокаторы.

По мнению координатора группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, на Донбассе действуют российские спецназовцы из 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ в Псковской области.

Утром Донецкий горсовет захватили неизвестные вооруженные люди в масках и с повязками "Оплот" на рукавах. Они заявили сотрудникам мэрии, что не представляют угрозы и предложили всем оставаться на рабочих местах.

Позже к бизнесменам в центре Донецка пришли сепаратисты с требованием платить дань - 70 долларов в месяц под угрозой "отправить к бендерам с конфискацией имущества".

Во вторник, 15 апреля, на Востоке Украины началась антитеррористическая операция. Об этом с трибуны Верховной Рады заявил и.о. главы государства Александр Турчинов.

После того как в Краматорске Донецкой области силовики провели спецоперацию против сепаратистов и предупредили штурм аэродрома, лидер ЛДПР Владимир Жириновский позвонил секретарю СНБО Украины Андрею Парубию и потребовал прекратить антитеррористическую операцию в городе.

А координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук рассказал, что после действий украинских силовиков в Краматорске, боевой дух экстремистов сильно упал, и они даже готовы к переговорам.

Президент РФ Владимир Путин осудил спецоперацию против пророссийских террористов и ждет от мировой общественности такой же реакции, о чем в телефонном разговоре рассказал генсеку ООН Пан Ги Муну.

Во время спецоперации спецназовцы захватили в плен сепаратистов.

А и.о. президента Александр Турчинов заявил, что скоро ни в Донецке, ни в других регионах "террористов у нас не будет, а они будут на скамье подсудимых, там, где им место".

Ранее террористам был выдвинут ультиматум - сложить оружие до 9 часов утра 14 апреля.

Позже стало известно, что перед штурмом аэродрома в Краматорске, террористы пытались собрать детей и местных жителей для "живого щита".

В Краматорске атака террористов на военный аэродром была отбита с применением боевых самолетов и вертолетов - сообщил "Главреду" очевидец событий, опубликовано видео.

Позже в МВД и Минобороны подтвердили - силовые подразделения были развернуты в некоторых регионов Донецкой области и готовы приступить к выполнению боевых задач.

Мэр Славянска Неля Штепа рассказала, что террористы привезли в город и раздали местным жителям "тысячу автоматов и несколько сотен гранатометов".

В Славянск вошла колонна военной техники: 50 БРТов и около 500 военнослужащих.

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