Эксперт объяснил, почему Путин хочет уничтожить Украину

Президент РФ Владимир Путин хочет уничтожить украинское государство, потому что в будущем оно может заявить права на все, что раньше "было украдено Кремлем".

Об этом на чате в "Главреде" заявил политтехнолог Тарас Березовец.

"Что Путин точно хочет, так это уничтожить Украину как европейское и успешное государство в будущем. Он целится в будущее. Он понимает, что как только Украина станет по-настоящему европейской, она непременно заявит права на все, что было подло украдено Кремлем", - пояснил эксперт.

"Поэтому Путин хочет уничтожить саму возможность такого реванша. Но победить целый народ, тем более, украинский народ, не под силу никому в мире", - в то же время, уверен Березовец.

Напомним, на чате в "Главреде" эксперт также рассказал о планах России по оккупации Юго-Восточной Украины, а также о развале, которым РФ грозят санкции за аннексию Крыма.