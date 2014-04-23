В Комитете избирателей предложили дать охрану всем кандидатам в Президенты

Государственная охрана должна предоставляться всем кандидатам в Президенты на равных условиях.



Об этом во время пресс-конференции в Одессе заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко, пишет УНИАН.



Александр Черненко отметил, что ранее в соответствии с законом "О выборах" государственная охрана была предусмотрена для всех кандидатов в Президенты. Но принятые недавно изменения к законодательству эту норму отменили. "Возникает вопрос, почему одним кандидатам предоставлена охрана, а другим нет? Хотелось бы, чтобы для государства все были равны и если предоставляется охрана - то для всех кандидатов", - сказал он.



Также он предположил, что поручение, которое и.о. Президента Александр Турчинов предоставил Управлению госохраны, по круглосуточной охране лишь 6 из 23 кандидатов, является попыткой не допустить поездок остальных в регионы.



"Возможно, кто-то хочет, чтобы и сама Королевская меньше ездила, другие кандидаты, которые не получили охрану по Украине", -сказал Александр Черненко.



Неоднозначной, по словам эксперта, является и ситуация с обеспечением окружных избирательных комиссий представителями кандидатов в Президенты.



"Например, Олег Царев, который якобы очень известный, не подал даже в половину комиссий своих кандидатов. Или тот же Ярош - также у него очень много членов комиссий, которые просто не начали работать. В то же время Богомолец, Королевская и Гриценко обеспечили все комиссии кандидатами", - заявил он.



Отвечая на вопрос относительно технических кандидатов, которые баллотируются, Александр Черненко отметил, что неправильно называть такими тех, кто не являются лидерами гонки. По его словам, технический кандидат - это тот кандидат, которого использует другой.



"Если кандидат даже не является лидером рейтинга, а ведет самостоятельную кампанию, то его трудно назвать техническим. Многие из них рассматривают эту президентскую кампанию как старт для будущей парламентской", - сказал эксперт.