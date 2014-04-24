Донецкий облсовет выдвинул требования власти: русский язык и неприменение силы к сепаратистам

24 апреля 2014, 16:53

Также депутаты ждут референдума.

Донецкая ОГА все еще занята сепаратистами

Депутаты Донецкого облсовета выдвинули центральным властям Украины ряд требований, среди которых децентрализация, отвод Вооруженных сил, участвующих в антитеррорстической операции, в места постоянной дислокации и государственный статус русского языка. Также они потребовали немедленно "отказаться от силовых действий" в отношении Донбасса и запретить отправку на территорию Донецкой области "любых незаконных вооруженных формирований".

Об этом говорится в заявлении, принятом на очередной сессии облсовета 24 апреля, пишет "Остров". Отметим, что требования депутатов в ряде пунктов совпали с требованиями пророссийских протестующих.

Облсовет, в частности, выразил "свое крайнее возмущение нежеланием центральной власти в Киеве согласиться с законными требованиями жителей Донбасса". Депутаты подчеркнули, что люди столкнулись с "обвалом национальной валюты, ростом цен и тарифов, замораживанием роста зарплат, пенсий, уменьшением размеров социальных выплат".

"В сложившейся ситуации мы заявляем о поддержке действий народных депутатов Партии регионов и Коммунистической партии в парламенте, которые отстаивают интересы востока Украины, отстаивают право наших избирателей жить достойно, по собственному выбору, а не по указке из Киева", - говорится в обращении.

Депутаты облсовета поддержали решения Чрезвычайного съезда депутатов всех уровней от Донецкой области, который "призвал центральную власть немедленно перейти к действиям, направленным на деэскалацию конфликта на Востоке Украины".

"Мы поддерживаем требования о немедленном и безоговорочном принятии законодательного решения об амнистии граждан, принявших участие в протестных акциях на юго-востоке страны. Мы выступаем за глубокую децентрализацию власти - расширение полномочий областных, районных и сельских советов, прямые всенародные выборы председателей областных и районных советов; формирование исполкомов областных и районных советов; роспуск областных и районных государственных администраций", - говорится в документе.

Также депутаты выступают за бюджетную автономию регионов, как "стимула для развития и проведения эффективной экономической политики на местах и за справедливое перераспределение налогов между регионами и центром", а также за предоставление русскому языку статуса второго государственного.

"Мы за право регионов на самостоятельную гуманитарную политику (наше священное право, какие праздники праздновать, каким героям поклоняться, в какую церковь ходить, как воспитывать подрастающее поколение). Мы за скорейшее принятие Закона "О местных референдумах" - все жизненно важные вопросы области, городов, районов, сел и поселков должны решаться через народное волеизъявление", - заявили депутаты.

Имплементацию своих требований они видят через немедленное внесение изменений в Конституцию Украины и законы путем референдума и голосования в парламенте.

"Депутаты Донецкого областного совета выражают надежду, что если действующая власть заинтересована в сохранении Украины, она обязана перевести противостояние в политическую плоскость. Власть на Печерских холмах в Киеве должна не только услышать, но и выполнить требования, выдвинутые Чрезвычайным съездом депутатов всех уровней Донецкой области. Также мы требуем от власти - немедленно отказаться от всяких силовых действий в отношении Донбасса, отвести вооруженные силы Украины в места постоянной дислокации, запретить отправку на территорию Донецкой области любых незаконных вооруженных формирований", - говорится в обращении.

Депутаты облсовета подчеркнули, что их требования - это "требования миллионов людей, которые хотят жить в мире и согласии, в стабильной Украине и сильном Донбассе".

Напомним, в Донецке вооруженные сепаратисты продолжают удерживать здание облгосадминстрации.

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