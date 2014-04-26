В НАТО поймали российские СМИ на "полной фабрикации": консультантов Альянса в Украине нет

Заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу заявил, что сообщения российских СМИ о якобы участии войск или консультантов Альянса в военных действиях в Украине являются "полной фабрикацией". По его мнению, это "кричащий повод для вмешательства" в Украину.

Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

"СМИ России утверждают, что войска НАТО или ее советники бьются в Украине. Это тотальная фабрикация и кричащий повод для вмешательства (в Украину - ред.)", - считает он.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что НАТО осуждает агрессию России против Украины. Из-за действий Москвы ранее в Альянсе заявили о прекращении практического сотрудничества с Россией.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.