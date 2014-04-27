Власть призвали срочно разработать программу поддержки депрессивных городов востока

Государство должно разработать специальную программу социально-экономической поддержки депрессивных городов восточной Украины.

Об этом заявила кандидат на пост Президента страны Наталия Королевская после встречи с местными жителями своего родного города Красный Луч Луганской области, пишет УНИАН.

"Люди чувствуют себя абсолютно незащищенными в социальном плане. Они напуганы. У многих нет работы и нет перспектив в своем родном городе. А тем, кто работает, не выплачивают зарплаты. Ведь долги по зарплате в восточных регионах быстро растут. Поэтому власть должна срочно разработать и принять программу социально-экономического развития и поддержки депрессивных городов на востоке страны", - сказала она.

В сложившейся ситуации, по словам Наталии Королевской, большинство людей вынуждены уезжать со своей малой Родины в поисках лучшей жизни. Поэтому, чтобы они оставались жить и работать в своих родных городах, для разработки такой программы государство обязано привлечь специалистов в социальной сфере.

"Государство должно немедленно заняться вопросами социальной защиты людей. Создавать рабочие места, вовремя платить зарплаты, пенсии и социальные пособия. Не сокращать, а повышать социальные стандарты и уровень жизни. Только после этого вопрос общественного недовольства отойдет на второй план, ведь у людей не будет причины выходить на улицы и протестовать", - подчеркнула она.