Эксперт о спецоперации: нейтрализация боевиков лишит Путина аргументов о "помощи"

Проводимая на востоке Украины спецоперация силовиков должна как можно быстрее нейтрализовать экстремистов, чтобы не дать президенту РФ Владимиру Путину аргументы оказать "помощь" соотечественникам, не признающим "бандеровскую власть".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, по непонятным причинам, де-факто свернув активную фазу антитеррористической операции до ее завершения, ее руководство не приняло мер, достаточных для полного блокирования Славянска, несмотря на то, что официально заявило об этом.

Журналист заметил, что обвинения в недостаточной эффективности в адрес рядовых силовиков отвлекают внимание от главной проблемы – отсутствия политической воли высшего военно-политического руководства страны и степени компетентности непосредственного руководства операции. "Между этими должностными лицами нет промежуточных звеньев, потому виновных в непозволительном пробуксовывании АТО определить очень легко", - считает он.

"Складывается впечатление, что проводимая высшим руководством державы игра идет вразрез с национальными интересами Украины", - заметил Тымчук.

В группе "Информационное сопротивление" уверены, что особенно недопустимо это безволие в преддверии майских праздников (1 и 9 мая), когда прогнозируется резкое повышение активности экстремистов.

По мнению эксперта, доводы вроде утверждения, что АТО может спровоцировать вторжение России, выглядят неубедительными. "Наоборот: допущение распространения заразы пророссийского экстремизма по региону дает Москве повод начать такое вторжение. Нейтрализация же экстремистских групп, управляемых Россией, лишает Путина необходимых ему "аргументов" относительно "помощи соотечественникам в Украине, не признающим бандеровскую нелегитимную власть", подчеркнул Тымчук.

Ранее "Главред" со ссылкой на СМИ сообщал: одной из версий захвата Славянска российскими диверсантами стало то, что он расположен в центре Юзовского месторождения сланцевого газа, грозящего лишить "Газпром" и лично Путина миллиардных доходов от газа.