Политолог рассказал, кто пытается стать одним из "голосов Востока"

У русскоязычных регионов страны появился новый претендент на лидера.

Об этом написал политолог Владимир Фесенко, в своей колонке на сайте УНИАН.

К такому выводу он пришел в результате анализа активности кандидатов в Президенты на прошедшей неделе. По его словам, целый ряд участников президентской гонки находились в предвыборных турах.

Так, по словам эксперта, в минувшие семь дней активно проявила себя Наталия Королевская - экс-министр социальной политики пыталась выступить в роли миротворца. После Крыма кандидат на пост Президента страны, посетила "горячие точки" Донбасса - Краматорск, Славянск, захваченные Донецкую областную госадминистрацию и оцепленное здание СБУ в Луганске.

"Судя по ее активности, она претендует на роль одного из "голосов" Востока и одного из новых лидеров русскоязычных регионов страны. При этом она акцентирует внимание на социальной проблематике и теме мира, которые востребованы в этих регионах", - отметил эксперт.

По словам эксперта, другие кандидаты также усилили предвыборную деятельность, но в более умеренных формах. Вместе с тем, половина кандидатов на пост главы государства, по мнению политолога, до сих пор не проявляют информационно-рекламной активности.