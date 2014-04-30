В ГПУ рассказали, сколько денег украл Янукович: их везли в Россию грузовиками

Экс-президент Виктор Янукович украл у украинского государства более 100 миллиардов долларов.

Об этом заявил генпрокурор Олег Махницкий в Лондоне на Форуме по возвращению похищенных активов, сообщает 5 канал.

По информации главы ГПУ, часть украденных средств оказалась в европейских банках, часть - была вывезена в Россию.

При этом Махницкий заявил, что минимум 32 миллиарда долларов перевезли через границу с РФ наличными в грузовиках. На эти средства, по его словам, финансируются сепаратистские провокации на востоке Украины.

Напомним, ранее украинские силовики неоднократно обвиняли Януковича в финансировании сепаратистов в Украине.