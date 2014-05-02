Возобновление призыва в Украине: кто пойдет в армию в этом году

После возобновления призыва в украинскую армию в 2014 году на службу будут призваны юноши от 18 до 25 лет и офицеры запаса.

Об этом говорится в указе и.о. Президента Александра Турчинова "О мероприятиях по повышению обороноспособности государства", опубликованном его пресс-службой.

В документе, в частности, отмечается:

"Провести в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" в 2014 году в установленном порядке:

1) призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования Украины годных по состоянию здоровья к военной службе в мирное время граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, которые не достигли 25-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу;

2) призыв на военную службу по призыву лиц офицерского состава граждан Украины, которые получили высшее образование по образовательно-квалификационному уровню не ниже бакалавра, прошли полный курс военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса, и которым присвоено соответствующее воинское звание офицера запаса".

Напомним, указ, обнародованный 1 мая, предполагает возобновления призыва в украинскую армию.