В Славянске террористы готовятся идти на прорыв - Тымчук

Большая группа террористов готовится прорываться из заблокированного силовиками Славянска.

Об этом со ссылкой на оперативные данные группы "Информационное сопротивление" сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"Из Славянска готовится идти на прорыв большая группа террористов – фактически все основные их силы в городе", - рассказал он.

Также эксперт напомнил, что в настоящее время "город блокирован украинскими силовиками. Проводятся мероприятия в рамках антитеррористической операции".

"По нашим данным, прорыв планируется осуществлять через частный сектор в пригороде Славянска", - резюмировал Тымчук.

Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Славянске смотрите в спецтеме "Главреда".