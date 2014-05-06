В Славянске террористы готовятся идти на прорыв - Тымчук

В Славянске боевики готовятся идти на прорыв блокады украинских силовиков.
Большая группа террористов готовится прорываться из заблокированного силовиками Славянска.
Об этом со ссылкой на оперативные данные группы "Информационное сопротивление" сообщил военный эксперт Дмитрий Тымчук в своем Facebook.
"Из Славянска готовится идти на прорыв большая группа террористов – фактически все основные их силы в городе", - рассказал он.
Также эксперт напомнил, что в настоящее время "город блокирован украинскими силовиками. Проводятся мероприятия в рамках антитеррористической операции".
"По нашим данным, прорыв планируется осуществлять через частный сектор в пригороде Славянска", - резюмировал Тымчук.
Больше подробностей о ходе АТО и ситуации в Славянске смотрите в спецтеме "Главреда".