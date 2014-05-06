Террористы в Донецке устроили раздачу оружия всем желающим - Тымчук

В одном из исполкомов Донецка террористы начали раздачу оружия всем желающим.

Об этом со ссылкой на оперативные данные "Информационного сопротивления" сообщил Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

"В одном из исполкомов Донецка террористы в настоящее время устроили раздачу оружия всем желающим принять участие в их вооруженных провокациях. Оружие террористы привезли с собой", - заявил эксперт.

Также он подчеркнул, что среди тех, кто раздает оружие, идентифицированы российские диверсанты.

"Одновременно в Добропольском районе Донецкой области террористами захвачены два офицера местного военкомата. В обмен на их освобождение террористы требуют 300 автоматов", - резюмировал эксперт.

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