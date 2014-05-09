В Мариуполе террористы убили двух бойцов спецбатальона "Днепр"

Заместитель главы ОГА рассказал о гибели бойцов "Днепра" в Мариуполе: нападали из засады.
В Мариуполе из засады были убиты два бойца добровольческого спецбатальона "Днепр".
Об этом заявил замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своей странице в Facebook.
"...Из наших убито двое. Не один, а двое. Не командир, а замкомбата. И еще боец...
Напали первыми. Исподтишка", - заявил он.
Также Филатов заявил, что "мариупольские власти – грязные, дешевые, подлые, региональные крысы. Подонки, облизывавшие Януковича и тех, кто будет облизывать любого диктатора за возможность красть и грабить людей. Подлое племя генетических рабов.
Но развязка близка... И смертью наших пацанов вы приблизили свой конец...", - заявил он.
Напомним, ранее нардеп Олег Ляшко заявил о гибели в Мариуполе командира спецбатальона от пули снайпера.
Больше о событиях в Мариуполе смотрите в спецтеме "Главреда".