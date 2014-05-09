В Мариуполе террористы убили двух бойцов спецбатальона "Днепр"

В Мариуполе из засады были убиты два бойца добровольческого спецбатальона "Днепр".

Об этом заявил замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов на своей странице в Facebook.

"...Из наших убито двое. Не один, а двое. Не командир, а замкомбата. И еще боец...

Напали первыми. Исподтишка", - заявил он.

Также Филатов заявил, что "мариупольские власти – грязные, дешевые, подлые, региональные крысы. Подонки, облизывавшие Януковича и тех, кто будет облизывать любого диктатора за возможность красть и грабить людей. Подлое племя генетических рабов.

Но развязка близка... И смертью наших пацанов вы приблизили свой конец...", - заявил он.

Напомним, ранее нардеп Олег Ляшко заявил о гибели в Мариуполе командира спецбатальона от пули снайпера.

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