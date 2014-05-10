Аваков рассказал о сумраке, который принес Украине Путин

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Мариуполе похищен начальник местной милиции Валерий Андрощук.

Об этом он сообщил в своем Facebook вечером в пятницу, 9 мая, после боев в Мариуполе.

"Очень тяжелый день сегодня. Бессмысленная жестокость, тупость и смерти. Печальнее всего, что это заводит спираль зомбирования и противостояния все дальше. Похищен начальник милиции Мариуполя, убито несколько милиционеров... Снайпер стрелял с верхних этажей больницы. В солдат, в людей... Сумрак поглощает пространство. Сумрак, что принес нам русский "патриот" Путин...", - написал министр.

"Нет сил слушать доклады, смотреть отчеты и видео. Это наша Украина? До чего ж довел страну Янык-сотоварищи... Тяжело. Но не время слабости. Собираемся. Будем сильными!" - также отметил Аваков.

Напомним, по официальным данным, в уличных боях в Мариуполе погибли 7 человек, 39 ранены.