Минобороны назвало имена погибших в Мариуполе бойцов "Днепра"

В ходе противостояния с террористами в Мариуполе 9 мая были убиты два бойца батальона территориальной обороны "Днепр".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Один из убитых - заместитель командира батальона, подполковник Демиденко Сергей Владимирович. Автомобиль, в котором он находился, был расстрелян из засады.

Кроме того, при обеспечении разблокирования Мариупольского городского управления МВД Украины героически погиб пулеметчик батальона территориальной обороны солдат Эйсман Олег Владимирович.

Также в Минобороны выразили соболезнования родным и близким украинских героев, погибших в бою с террористами, которые отдали свою жизнь за мир, безопасность и территориальную целостность Украины.

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