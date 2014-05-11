Россия пока не разрешила крымским татарам митинг в память о депортации - Джемилев

"Власти" аннексированного Россией Крыма до сих пор не дали официального разрешения крымским татарам на проведение траурного митинга по случаю 70-летия депортации, который должен состояться 18 мая на центральной площади Симферополя.

Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа, нардеп Мустафа Джемилев, передает ''Эхо Москвы''.

"До сих пор власти не дали официального разрешения на проведения этого траурного мероприятия на центральной площади. Они настаивают на том, что они тоже хотят участвовать со своими флагами. А это неприемлемо, мы не приемлем оккупацию, мы не будем на своем траурном митинге позволять, чтобы там были российские флаги'', - заявил Джемилев.

По его словам, там традиционно могут быть флаги национальные и украинские.

''А на украинские флаги они ведь, знаете, как быки на красную тряпку", - добавил Джемилев.

В связи с этим лидер крымских татар не исключает столкновений на годовщину депортации.

"Если, скажем, не разрешат, то все равно соберется народ, но не исключены стычки, условно говоря, с правоохранительными органами или теми бандами, которые они там соберут'', - отметил политик.

В то же время Джемилев подчеркнул: ''Если разрешат и захотят, скажем, сами участвовать и зачитывать какие-то чьи-то послания, то нельзя гарантировать, какова будет реакция этих 30-40 тысяч людей, которые соберутся там''.

Кроме вышесказанного напомним, что ранее "власти" Крыма Мустафе Джемилеву запретили въезд в Крым.

В МИД Украины отреагировали на введенный Россией запрет на въезд в аннексированный Крым депутату Верховной рады Украины, одному из лидеров крымских татар - Мустафе Джемилеву, заявив, что это является вызовом всему крымскотатарскому народу.