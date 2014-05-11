Порошенко о "референдуме" сепаратистов: но одна страна не признает это преступление

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что ни одна страна мира не признает результаты незаконного "референдума", который проводит сепаратисты "народных республик" в Луганской и Донецкой областях.

Об этом со ссылкой на пресс-службу нардепа сообщает УНИАН.

На встрече с жителями Новой Каховки на Херсонщине Порошенко заявил: "Ни одна страна мира не признает этот позор, это преступление. Все страны мира поддерживают Украину".

Он расценил то, что происходит на Донбассе, как "преступный псевдореферендум, который проходит странным образом без людей".

По словам Порошенко, на референдуме нет наблюдателей, а зато есть "автоматчики, террористы, которые уже пишут, что на референдуме проголосовало 65% (жителей) Луганской области".

Он также напомнил, что Германия вместе с Польшей, ЕС и США высказываются за суверенитет и территориальную целостность Украины и никогда не признают аннексию Крыма.

Ранее "Главред" сообщал, что донецкие сепаратисты уже заявили: результаты "референдума" в области не означают отделения региона от Украины и его присоединения к России, а являются "декларацией о законном праве".