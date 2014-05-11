За отказ голосовать на "референдуме" террористы грозились сжечь заводы - СМИ

В Авдеевке, Харцызске и Горловке Донецкой области, где сепаратисты организовали незаконный "референдум",боевики требовали от жителей отдать голоса за федерализацию. В противном случае - грозились сжечь заводы, на которых работают люди.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Украинская правда".

''Вооруженные люди приехали на завод с требованием вывезти рабочих на голосование. Владелец отказал. Тогда те привезли урны прямо под завод, но люди не хотят выходить. Люди с автоматами требуют вывести людей на референдум. В противном случае угрожают сжечь предприятия'', - отметил источник.

По данным собеседника, в Авдеевке на заводе находилось около 100 человек. Под предприятием – было шесть человек с автоматами, которые приехали с ВАЗ 2109 с номером АН 6911ЕА и на "Ланосе'' с номером АН 2113 ЕА.

Их сопровождали еще около десяти человек, которые находятся в машинах.

Сепаратисты уже закрыли участки в ряде городов области – в Торезе, Новогродовке, Мариуполе, Красноармейске и Енакиево в связи с тем, что уже в 20.00, поток людей спал. В некоторых городах голосование продолжается: там, где есть еще очереди, сообщает РИА Новости.

Ранее "Главред" сообщал, что донецкие сепаратисты уже заявили: результаты "референдума" в области не означают отделения региона от Украины и его присоединения к России, а являются "декларацией о законном праве".