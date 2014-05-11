Тарута о "референдуме" сепаратистов: никакой "Донецкой республики" не существует

Председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута заявил, что никакой "Донецкой народной республики" не существует, а так называемый "референдум" о ее независимости, который проводили сепаратисты, - это миф.

"Прежде всего, так называемый "референдум" по образованию "Донецкой республики" абсолютно нелегитимен. Такой "Донецкой республики" не существует, это миф. Поэтому голосование за этот миф является также мифическим", - сказал губернатор в эфире телеканала "Украина", пишет Укринформ.

Он добавил, что люди пока еще не понимают, кто является руководителем "Донецкой республики", и какие у него цели. "То, что мы видим пока, – видим только вооруженных людей, которые нападают на мирных граждан и терроризируют их", - подчеркнул губернатор.

По словам Таруты, безусловно, есть часть людей, которые по разным мотивам пришли голосовать, и в этом референдуме они видят для себя перемены.

"Люди хотят лучше жить, и наша общая задача - сделать выводы и обеспечить сценарий развития Донецкого региона в рамках территориальной целостности", - добавил председатель ОГА.

Больше о "референдуме" на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".