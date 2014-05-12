Западные СМИ объяснили, зачем Путину "референдум" на Донбассе

Псевдореферендум в восточных областях Украины нельзя назвать праздником народного волеизъявления, поскольку урны и бюллетеня для этого мало.

Об этом пишет издание Corriere della Sera, которое цитирует Inopressa.

"Что может быть более демократичным, чем народный "референдум"? Народ, выстроившийся в очереди у избирательных участков, четкий выбор между "да" и "нет", коллективная воля, выраженная свободно... Но урны для голосования и бюллетеня недостаточно для празднования демократии. Разве что в восточной Украине, где прошло голосование по обретению автономии от Киева", - говорится в статье.

"Условия, в которых состоялся так называемый референдум, напоминают мартовский референдум в Крыму, где подавляющим большинством проголосовали за присоединение к России", - пишет издание.

"В действительности, вчерашний "референдум" служит Владимиру Путину способом обоснования своего видения кризиса: Украина не является настоящей нацией, речь идет о расколотой стране, в которой население восточных областей жаждет российского покровительства, в то время как в Киеве хозяйничает банда фашистов-антисемитов" – пишет автор статьи.

Между тем, как пишет агентство, согласно опросу, проведенному на прошлой неделе американским Pew research center, лишь около 18% жителей восточных областей поддерживают отделение от Украины. И даже в России, по данным опроса "Левада-центра", лишь треть респондентов поддерживает присоединение.

"Цель, которую Кремль преследует проведением "референдума", заключается в ослаблении центрального правительства в Киеве и подчинении восточных регионов российскому влиянию. Раскол соседнего государства помешает его присоединению к Европе. В связи с этим стоит, вероятно, сказать, что тысячи украинцев, выходивших на площади в последние месяцы, и около сотни погибших, мечтали о западном будущем, а не о том, чтобы стать страной-вассалом", - отмечает издание.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Путин сформулирует свое отношение к "референдумам" на Донбассе после подведения их итогов.

"Прогнозировать сложно", - говорит Песков о возможной реакции Путина на "референдумы".