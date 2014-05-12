Лавров пугал мир боевиками и радикалами: хотели сорвать "референдум" на Донбассе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что незаконный "референдум" на Донбассе, который провели сепаратисты, власти хотели сорвать при помощи радикалов, армии и тяжелых вооружений.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Уганды Сэмом Кутесой, сообщает РИА Новости.

Лавров рассказал о якобы высокой явке населения, "несмотря на попытки сорвать голосование, в том числе попытки сделать это с использованием боевиков-ультрарадикалов, с использованием армии, с использованием тяжелых вооружений против мирных граждан. Это привело к человеческим жертвам", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Лавров подчеркнул важность организации национального диалога в Украине на основе предложений председателя ОБСЕ, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Не уверен, что получится сделать это в самое ближайшее время, но созвать национальный диалог на основе предложений председателя ОБСЕ считаю необходимым, - сказал он. - Это надо сделать параллельно с расследованием преступлений, которые были совершены".

Лавров заметил, что Россия выступает за то, чтобы согласованные в Женеве принципы урегулирования в Украине выливались в практические действия.

Еще глава МИД РФ заявил, что Россия исходит из того, практическая реализация итогов "референдумов" на Донбассе областях пройдет цивилизованно.

Ранее "Главред" сообщал: Москва уважает "референдум" сепаратистов и заявила что Киев, Донецк и Луганск должны налаживать диалог.