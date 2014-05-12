Сепаратисты Донецка не будут проводить второй этап "референдума"

Сепаратисты так называемой "Донецкой народной республики" не будут проводить второй этап "референдума" о статусе региона.

Об этом заявил председатель незаконного "ЦИК" сепаратистской ДНР Роман Лягин, передает "УРА-Информ. Донбасс".

По его словам, самопровозглашенная Донецкая народная республика не готовит бюллетени для проведения второго этапа "референдума" ни по вопросу присоединения к России, ни по вопросу объединения Луганской и Донецкой республик.

"На этих выходных ничего проводиться не будет, не готовятся ни бюллетени, ни организация", - отметил он.

Лягин также добавил, что окончательные результаты "референдума" по Донецкой области будут оглашены сегодня после 15:00.

При этом Лягин опроверг информацию, опубликованную СМИ о том, что люди из команды российского офицера "Стрелка" отстранили его и других лидеров ДНР от руководства республикой.

"Я выполняю свои функции в избирательной комиссии, как и раньше", - добавил он.

Напомним, ранее спикер ВР Александр Турчинов заявил, что на "референдуме" на Луганщине проголосовали где-то 24% людей, а в Донецкой области - чуть больше 32 %.

Ранее сепаратисты утверждали, что за признание так называемой ДНР на псевдореферендуме проголосовали более 89 % людей. Голосовать позволяли без паспорта и несколько раз.



На Луганщине на псевдореферендуме 94 - 98% избирателей проголосовали за отделение региона.