Западные СМИ о "референдуме" на Донбассе: Путин хочет восстановить Российскую империю

Организованный сепаратистами в Донецкой и Луганской областях незаконный "референдум" о статусе регионов остается в центе внимания мировых СМИ. Теперь журналисты задаются вопросом, который поднимался много раз с тех пор, как в Европе в XVII веке зародилась идея национального государства: "Что удерживает страну от распада?" и говорят о попытках президента РФ Владимира Путина восстановить империю царских времен.

Об этом со ссылкой на американское издание The Christian Science Monitor сообщает ИноПресса.

"В воскресенье Украина столкнулась с этой проблемой, на фоне того как вооруженные силы самообороны на востоке провели сомнительные референдумы о том, должен ли этот регион добиваться "самоуправления", - отмечают авторы.

"Украинские "референдумы" нелегальны в рамках внутреннего законодательства и международного права, а также искажены тем, что они проводились в условиях угрозы насилия и небрежно соблюдавшихся процедур", - пишет издание.

Однако, отмечают авторы статьи, временное правительство в Киеве предложило провести переговоры о расширении местного самоуправления в восточных регионах и гарантировать права русскоговорящих украинцев.

"Попытки России расколоть Украину - это шаг назад. Они основаны на вере Путина в "новую" Россию, которая объединила бы говорящих по-русски людей в его версии восстановленной империи царских времен", - считают журналисты.

"К счастью, незаконное голосование на Восточной Украине уже противоречит опросу, проведенному в этом месяце Pew, который показал, что 70% населения региона выступают за единую Украину", - говорится в статье.

Возможно, у народа страны под названием Украина достаточно укрепилась традиция прислушиваться друг к другу, во многом благодаря недолгим годам, когда там существовала демократия, чтобы граждане захотели сохранить в неизменном состоянии свое национальное государство, предполагают авторы.

Ранее "Главред" сообщал, что западные СМИ объяснили нарушение Россией границ Украины тем, что Путин так и не начал считать РФ постимперским государством, и поэтому он хотел призвать Европу разделить Украину.