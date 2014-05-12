Донецкие сепаратисты объяснили, почему поспешили с оглашением результатов "референдума", который состоялся вчера, 11 мая, и назвали окончательные "результаты подсчетов голосов".

Об этом сообщает "ОстроВ", ссылаясь на заявление "главы Центризбиркома самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Романа Лягина, которое он сделал на пресс-конференции в здании захваченой ДонОГА.

По данным издания, он признал, что вчерашнее оглашение результатов "референдума" было вынужденным, и голоса еще не были окончательно подсчитаны.

"Озвучили цифру вынужденно, поскольку опасались срыва референдума", - сказал он, отметив, что сорвать его могли украинские силовики.

В то же время он назвал окончательные результаты "референдума". Так, по его данным, за независимость "Донецкой народной республики" проголосовали 89,7% избирателей, а против - 10,19%.

Лягин так сообщил, что всего в "референдуме" приняли участие 3 млн 352 тыс. 343 жителя Донецкой области, или 74,87%.

В свою очередь, "глава" "Донецкой народной республики" Денис Пушилин вновь подчеркнул, что "референдума 18 числа (о присоединении к РФ - ред.) не будет".

"Мы постараемся справиться своими силами", - заявил он, отвечая на вопрос о необходимости ввода российских войск.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера 11 мая, на Донбассе прошло сразу четыре незаконных "референдума". Один из них организовали пророссийские боевики-сепаратисты.

Ранее сепаратисты утверждали, что за признание так называемой "Донецкой народной республики" на псевдореферендуме проголосовали более 89% людей. При этом СМИ писали, что голосовать позволяли без паспорта и несколько раз. Украина и ЕС уже заявили, что не признают его результаты.