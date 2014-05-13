Западные СМИ рассказали об опасности "референдума" сепаратистов и плане Путина

13 мая 2014, 17:29

Путин не дает заднего хода.

Западные СМИ рассказали о плане Путина

Незаконные "референдумы" сепаратистов в Донецкой и Луганской областях являются частью плана президента России Владимира Путина, который стремится влиять на Украину, и опасны тем, что приносят в эти регионы хаос.

Об этом говорится в статье немецкой газеты Die Zeit, которую публикует Инопресса.

Длинные очереди перед избирательными участками, предельно высокая явка и более чем ясный результат - именно так представили исход "референдума" пророссийские сепаратисты на востоке Украины. На первый взгляд, все выглядело очень демократично, однако если присмотреться более пристально, пишет обозреватель издания Карстен Лютер, то можно увидеть следующую картину: вооруженные до зубов организаторы голосования сами подсчитывали (напечатанные на принтере) бюллетени, в которых предлагалось проголосовать за расплывчатую "государственную самостоятельность" Донецка и Луганска. И все это без каких-либо списков избирателей, наблюдателей и правовой основы.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что этот референдум нельзя воспринимать всерьез. Его британский коллега Уильям Хейг также не признал итог голосования на востоке Украины, отметив, что голосование на конкурсе "Евровидение" имело большее значение и заслуживало большего доверия. То, что результат "референдума" не признают ни в Киеве, ни в Европе, ни в США, было известно заранее. Также практически не удивляет признание его результата Россией.

"Те, кто поверил в то, что Владимир Путин, призвав сепаратистов повременить с проведением референдума, изменил свою позицию, доверчиво попались на его удочку, - отмечает журналист. - Тем самым он просто хотел подкрепить свои высказывания, будто Россия не имеет никакого отношения к событиям в Украине - мол, посмотрите, они не слушаются меня".

Поэтому, продолжает издание, к этому референдуму необходимо относиться всерьез, поскольку он характеризует собой поворотный пункт. Он символизирует собой нечто большее, чем простой захват административных зданий экстремистами и то, что Донецк и Луганск оказались де-факто потерянными для киевского правительства (отметим, что на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция, и с мнением об окончательной потере востока согласиться нельзя - ред.). Этот хаос и потеря государственной монополии на востоке Украины, как говорится далее, были затеяны Россией, поэтому "референдум, по сути, является признанием: Путин едва ли даст задний ход тому, чего он добился ранее".

Какие следующие шаги предпримет Москва, заключает журналист, пока что неясно. Однако для многих наблюдателей угроза аннексии Россией следующих регионов на Украине является лишь вопросом времени.

"Путин заранее создал ситуацию, которая открывает куда больше возможностей. А цель его, в свою очередь, ясна: бывшая советская республика не должна попасть под влияние Запада, а должна быть включена в сферу влияния Кремля", - резюмирует издание.

Отметим, что в Украине незаконный "референдум" сепаратистов, которые уже объявили о "независимости" (а в Донецке даже попросились в состав России) вызвал другие оценки.

Мнение эксперта читайте в статье "Главреда": Пародия на референдум на Донбассе: сепаратисты забили гол в свои ворота.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Донбасс Россия Путин Донецк Восток аннексия агрессия Луганск сепаратисты референдум экстремисты Восточная Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
04:52
Хлопья с молоком на завтрак: ученые рассказали, в чем их вред
04:16
«Фигура на зависть злопыхателей»: Глюкоза в купальнике поразила соблазнительными изгибами
03:45
Пляжные инфекции: как их избежать украинцам. Видео
03:06
«Аж помолодела»: Ольга Сумская удивила поклонников сменой имиджа
02:37
Историк объяснил, почему Илья Муромец был украинцем
01:59
Вышел трейлер фильма о влиянии Путина на Трампа
01:20
Супермодели разделись ради известного бренда, опубликовано видео
00:47
Топ-4 «вредных» для фигуры продукта, которые на самом деле есть можно
00:17
Скандал в Одессе: детскую площадку соорудили прямо на кладбище, фото
03 августа, пятница
23:45
Ангелу Меркель могут вынудить уйти в отставку с поста главы ХДС/ХСС
23:34
В российской Калуге взорвали вход в местный Пенсионный фонд
22:56
Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."
22:48
Синоптик рассказала, когда в Украине спадет жара
22:26
Военные провели первую репетицию Парада Независимости в Киеве
22:24
Усик сделал заявление по смене гражданства
21:59
Полиция рассказала, почему могли убить "Сармата" и как удалось задержать подозреваемых
21:34
США предложили ограничить права России в Интерполе
21:32
Вступительная кампания 2018: специальности с самым высоким проходным баллом
21:09
"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов
20:53
Украинец завоевал золото на чемпионате Европы по плаванию
20:35
Не сепаратизм: свеженазначенный министр по делам Закарпатья попытался успокоить Киев
20:25
Когда Спасы-2018 и как к ним готовиться
19:42
Facebook "лег" по всему миру
19:04
Турчинов предложил пересадить украинцев на вертолеты из-за проблем с дорогами
18:59
Полиция расследует нападение на пресс-центр "Украинских Новин", как хулиганство
18:43
Неизвестные атаковали пресс-центр "Украинских новостей"
18:21
Крым покинула последняя западная сеть отелей
17:51
Обнаружено еще одно вмешательство РФ в европейские выборы
17:35
СБУ задержала 11 администраторов групп в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"
17:10
Кислотный Херсон: полиция задержала человека, напавшего на активистку Гандзюк
17:01
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять