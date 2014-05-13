Западные СМИ рассказали об опасности "референдума" сепаратистов и плане Путина

Незаконные "референдумы" сепаратистов в Донецкой и Луганской областях являются частью плана президента России Владимира Путина, который стремится влиять на Украину, и опасны тем, что приносят в эти регионы хаос.

Об этом говорится в статье немецкой газеты Die Zeit, которую публикует Инопресса.

Длинные очереди перед избирательными участками, предельно высокая явка и более чем ясный результат - именно так представили исход "референдума" пророссийские сепаратисты на востоке Украины. На первый взгляд, все выглядело очень демократично, однако если присмотреться более пристально, пишет обозреватель издания Карстен Лютер, то можно увидеть следующую картину: вооруженные до зубов организаторы голосования сами подсчитывали (напечатанные на принтере) бюллетени, в которых предлагалось проголосовать за расплывчатую "государственную самостоятельность" Донецка и Луганска. И все это без каких-либо списков избирателей, наблюдателей и правовой основы.



Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что этот референдум нельзя воспринимать всерьез. Его британский коллега Уильям Хейг также не признал итог голосования на востоке Украины, отметив, что голосование на конкурсе "Евровидение" имело большее значение и заслуживало большего доверия. То, что результат "референдума" не признают ни в Киеве, ни в Европе, ни в США, было известно заранее. Также практически не удивляет признание его результата Россией.

"Те, кто поверил в то, что Владимир Путин, призвав сепаратистов повременить с проведением референдума, изменил свою позицию, доверчиво попались на его удочку, - отмечает журналист. - Тем самым он просто хотел подкрепить свои высказывания, будто Россия не имеет никакого отношения к событиям в Украине - мол, посмотрите, они не слушаются меня".



Поэтому, продолжает издание, к этому референдуму необходимо относиться всерьез, поскольку он характеризует собой поворотный пункт. Он символизирует собой нечто большее, чем простой захват административных зданий экстремистами и то, что Донецк и Луганск оказались де-факто потерянными для киевского правительства (отметим, что на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция, и с мнением об окончательной потере востока согласиться нельзя - ред.). Этот хаос и потеря государственной монополии на востоке Украины, как говорится далее, были затеяны Россией, поэтому "референдум, по сути, является признанием: Путин едва ли даст задний ход тому, чего он добился ранее".



Какие следующие шаги предпримет Москва, заключает журналист, пока что неясно. Однако для многих наблюдателей угроза аннексии Россией следующих регионов на Украине является лишь вопросом времени.

"Путин заранее создал ситуацию, которая открывает куда больше возможностей. А цель его, в свою очередь, ясна: бывшая советская республика не должна попасть под влияние Запада, а должна быть включена в сферу влияния Кремля", - резюмирует издание.

Отметим, что в Украине незаконный "референдум" сепаратистов, которые уже объявили о "независимости" (а в Донецке даже попросились в состав России) вызвал другие оценки.

Мнение эксперта читайте в статье "Главреда": Пародия на референдум на Донбассе: сепаратисты забили гол в свои ворота.