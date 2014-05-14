Боевики цинично добивали украинских десантников под Краматорском - СМИ

После боя под Краматорском Донецкой области, в котором погибли шестеро украинских десантников, на месте событий военные нашли снайперские гильзы, которые используются только соседней страной на Севере, а также залитый кровью современный гранатомет с инструкцией на нем на русском языке.

По словам военных, после того, как прозвучал первый выстрел со стороны террористов, сразу люди, которые в это время сидели под мостом, бросились цинично добивать украинских десантников, передает ТСН.

Боевики, которых было около 30-40, с поля боя отступили лишь после появления вертолетов. Сколько погибших с их стороны, они еще не сообщили.

"Первый выстрел был из гранатомета, попал прямо в двигатель БТРа, который шел вторым в колонне, начался бой. Бой длился час. По результатам боя погибли 6 десантников и 9 получили ранения, из этих 9 у двоих контузия, 7 раненых. Все доставлены в больницу ", - рассказал Алексей Дмитрашковский и добавил, что также вследствие боя десантники лишились одного БТРа и одного "ГАЗ-66 "с минометной установкой.

"Собратья погибших десантников сказали, что порвут всех террористов за смерть своих друзей", - заверил офицер ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Как сообщалось, на Луганщине десантники обещают не пускать террористов вглубь Украины.

Напомним, 13 мая, вблизи Краматорска во время движения колонна одной из воинских частей ВС Украины была цинично и коварно обстреляна из засады. В результате инцидента погибли шесть военнослужащих, восемь получили ранения разной степени тяжести.

видео: ТСН