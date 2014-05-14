США о "референдуме" сепаратистов: будущее Украины не может определяться под дулом пистолета

Будущее Украины не может определяться под дулом пистолета или срежиссированным в Москве референдумом.

Об этом заявил Государственный секретарь США Джон Керри после встречи с Министром иностранных дел Италии Федериком Могерини, сообщает сайт Госдепа, пишет УНИАН.

"25 мая, мы верим, что будет возможность народу Украины сделать волеизъявления путем голосования. И будущее Украины ни в коем случае не может определяться под дулом пистолета, мы все вместе выступаем за независимость и суверенность Украины", - заявил Керри.

"И мы отказываемся верить, что бюллетени, помеченные Москве, или же референдумы, срежисированные оттуда же, могут решать будущее Украины", - добавил Госсекретарь.

"Мы оплакиваем сегодня жестокость и безжалостные убийства. И сепаратисты, которые в настоящее время очень заняты распространением страха и жестокости в Донецке и Луганске, действительно требуют принять вызов и народу Украины", - сказал Керри.

"Голосование, настоящее голосование, состоится на выборах 25 мая", - отметил Керри.

Напомним, 13 мая в бою под Краматорском террористы устроили засаду и убили 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Около 20 бойцов спецоперации были ранены.

Власть в Украине, а также лидеры Запада и США убеждены, что Россия с помощью провокаций на юге и востоке Украины пытается сорвать президентские выборы, запланированные на 25 мая.