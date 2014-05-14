В Минобороны рассказали новые подробности боя под Краматорском: опубликованы фото и видео

Террористы, которые вчера, 13 мая, устроили засаду и напали на украинских десантников у села Октябрьское под Краматорском, потеряли минимум 5 бойцов: один погиб, 4 тяжело ранены.

Об этом сообщает Минобороны Украины в своем Facebook.

"Из достоверных источников стало известно, что среди нападавших как минимум 1 погибший и 4 тяжело раненых террористы находятся в первой городской больнице в Славянске. Данные уточняются", - заявили в ведомстве.

Как известно, 13 мая под Краматорском произошло боевое столкновение между украинскими силовиками и пророссийскими террористами.

Последние, вооруженные автоматами и РПГ, устроили засаду и напали на колонну украинских военных, уничтожили грузовик с минометной установкой и один БТР.

Десантники потеряли 6 своих бойцов погибшими, 9 получили ранения.

После боя на месте событий военные нашли снайперские гильзы, а также залитый кровью современный гранатомет с инструкцией на русском языке.

Напомним, 13 мая, вблизи Краматорска во время движения колонна одной из воинских частей ВС Украины была цинично и коварно обстреляна из засады. В результате инцидента погибли шесть военнослужащих, восемь получили ранения разной степени тяжести.

Больше подробностей о ходе АТО и провокациях террористов смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото и видео: Минобороны Украины