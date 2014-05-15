Донецкая власть рассказала о боях в Славянске: ситуация накалена

Ситуация в Донецкой области, где продолжается спецоперация против пророссийских террористов, остается сложной, продолжаются перестрелки.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации.



"Положение в регионе усложнятся. Активно проводится антитеррористическая операция. В Славянске и Славянском районе ситуация накалена", - в частности, отметили в ОГА.

"В разных точках города постоянно слышны перестрелки. Не работает общественный и коммунальный транспорт. В городе и районе полностью отсутствует телевизионный эфир. В пос. Андреевка сильно повреждены здания библиотеки и клуба. В городе готовятся к военным действиям. Сотрудников предприятий, учреждений и организаций, а также учащихся общеобразовательных школ отпустили домой", - также говорится в сообщении.

Кроме того, донецкие власти сообщили, что в селе Староварваровке ночью в результате престрелки погиб один человек.

Отметим, что о боях в Славянске сообщается и в сосцетях. По данным Твиттера Славянска, в городе в четверг, 15 мая, слышались частая стрельба и взрывы.