Перемещение мирного диалога на Юго-Восток идет в рамках общественного запроса - эксперт

Перемещение мирного диалога из Киева в юго-восточные регионы проходит в рамках общественного запроса.

Такое мнение высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя конференцию "Мир и гражданское согласие в Украине", которая по инициативе кандидата в президенты Сергея Тигипко состоялась в Запорожье 15 мая.

"Судьба государства решается в столице, но ключи от будущего находятся на Юго-Востоке", - отметил политолог. По его мнению, кандидат Сергей Тигипко, с учетом ожиданий своего электората, "действует правильно, в духе современного общественного запроса".

"Пока остальные спорят, где проводить следующий круглый стол, в Киеве или в Донецке, он уже проводит его в Запорожье", - добавил Карасев.

Он также добавил, что в сложившейся на Юго-Востоке Украины ситуации, "все кандидаты в президенты должны "не вылезать" из региона, а постоянно там быть, встречаться с теми, кто определяет политику региона, искать план выхода из кризисной ситуации, думать о развитии страны в будущем".

По его словам, "круглые столы" должны проводиться не для столичной элиты, а с активным привлечением региональных лидеров. "Политики на то и политики, чтобы совместными усилиями с региональными элитами, общественностью искать пути выхода из кризиса", - подчеркнул политолог.