В Краматорске боевики захватили объекты ГТС: газоснабжение Донбасса под угрозой

Неизвестные в военной форме с огнестрельным оружием, применив силу, около 14.00 захватили административное здание Краматорского линейно-производственного управления магистральных газопроводов "Донбасстрансгаз".

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Укртрансгаз", - передает Украинская правда со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации, около 50 человек, которые незаконно проникли на территорию объекта, отказались проводить переговоры и добровольно покинуть территорию объекта.

"Кроме того под угрозой находится газоснабжение ряда энергогенерирующих объектов, в том числе Углегорской ТЭС (ПАО "Центрэнерго")", - говорится в сообщении.

В этой связи "Укртрансгаз" призвал остановить противоправные действия и незамедлительно освободить объект, чтобы не допустить возникновения необратимых техногенных последствий.

"Указанные незаконные действия на объектах ГТС ПАО "Укртрансгаз" могут привести к срыву надежного газоснабжения региона, а так же к необратимым техногенным последствиям. Незаконные действия третьих лиц на объектах ГТС могут привести к срыву энергобезопасности региона", - подчеркивают в пресс-службе.

"Укртрансгаз" также призвал власти усилить охрану объектов газотранспортной системы по всей стране для обеспечения безопасности ее бесперебойной работы.

В пресс-службе напомнили, что от функционирования управления зависят поставки природного газа в регионе на такие крупные промышленные объекты государственного значения как заводы тяжелого машиностроения и металлургической промышленности, в частности, Новокраматорский машиностроительный завод.

Напомним, 17 мая, террористы обстреляли аэродром в Краматорске.

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