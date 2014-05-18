"Черные человечки" ответили террористу "Стрелку": мобилизация женщин - недостойный шаг

В Сети появился видеоответ так называемых "черных человечков" (участников проукраинских военизированных добровольческих формирований) на обращение одного из лидеров пророссийских террористов Игоря Гиркина ("Стрелка"). Напомним, тот возмутился, что мужчины не идут воевать за боевиков на Донбассе, и пообещал провести мобилизацию женщин.

"Мобилизация женщин – шаг, не достойный мужчины, воина. Прятаться за спинами более слабых - метод, полностью соответствующий их (террористов - ред.) гнилой сути", цитируют добровольца "Новости Донбасса".

"Украинцы не хотят убивать друг друга. Украина – неделима, украинский народ – един, и скоро украинцы востока от игнорирования призывов сепаратистов перейдут к борьбе против них", - сказал представитель "черных человечков".

Напомним, "Стрелок" в своем обращении также заявлял о том, что в ближайшие дни могут начаться боевые действия с многочисленными жертвами.