Царев встречался в Москве с сыном Пшонки: опубликованы фото и видео

Сегодня вечером, 19 мая, нардепа Олега Царева видели на Киевском вокзале в Москве вместе с сыном бывшего Генпрокурора Украины Артемом Пшонкой.

Об этом сообщил Артем Беленков на своей странице в Facebook.

По его словам, Царев был со своей семьей, а вокруг - много охраны.

Кроме вышесказанного напомним, что против Олега Царева в Украине открыто несколько уголовных производств за призывы к сепаратизму.

В частности, по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 109 (призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя, осуществленные лицом, которое является представителем власти, с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины.

Стоит также добавить, что ЕС и Швейцария внесла Царева в новый "черный санкционный список".