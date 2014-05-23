Ольга Айвазовська: вибори зупинити неможливо, ситуація на Сході свідчить про агонію сепаратистів

На сайті "Главред" відбувся чат із координатором виборчих та парламентських програм громадської мережі ОПОРА Ольгою Айвазовською.

Спілкуючись із читачами, вона розповіла, чого чекати від президентських виборів 25 травня: якої явки, ймовірних фальсифікацій, загроз і проблем, реакції на них Кремля тощо. Крім того, експерт розповіла про "технічних кандидатів", доцільність проведення референдуму з питання федералізації, а також кому потрібен кандидат в мери Дарт Вейдер.

Подаємо стенограму чату з Ольгою Айвазовською.

Petro: Поділіться вашим ставленням до ідеї проведення всеукраїнського референдуму щодо федералізації?

Ольга Айвазовська: Проводити будь-який референдум можна лише після зміни профільного закону. Той, що діє зараз, приймався під Януковича і не дає жодних шансів провести прозорий та чесний процес. Крім того, необхідно провести повноцінну інформаційну кампанію щодо того, що таке федералізація, децентралізація, адже громадяни не можуть зробити усвідомлений вибір без розуміння цих речей.

Я особисто голосувала б за децентралізацію, але проти федералізації. Остання створює жахливе навантаження в оподаткуванні на громадян, і це потрібно пояснити. Форма Боснії та Герцеговини призвела до того, що громадяни повинні платити податки на утримання неймовірних штатів чиновників на рівні 64%. До прикладу, кожен четвертий громадянин працює на державній службі. Це призвело до того, що 40% податків пішло в тінь, а країна розірвана між різними "князівствами".

Petro: Яку явку ваша організація прогнозує на майбутніх виборах? Чи можна говорити, що після Майдану люди стали більш політично небайдужими і активними та готові йти на виборчі дільниці?

Ольга Айвазовська: Переконана, що явка буде досить високою – на рівні 70%. Але на це вплине і фактор Сходу та того, наскільки багато дільниць буде заблоковано терористами. Громадяни стали набагато більш відповідальними, і ми це бачимо щодня. Люди відстоювали багаточисельні черги у відділах ведення Держреєстру, щоб тимчасово змінити місце голосування та скористатись своїм правом вибору.

Petro: Чи, по-вашому, визнає Кремль результати виборів в Україні (якими б вони не були)?

Ольга Айвазовська: Кремль ще на початку виборів заявив, що не визнаватиме їх. Але ми повинні усвідомлювати те, що голос Кремля буде дуже слабким, якщо вибори визнають Захід та громадяни України.

y-grek: Чи існує, за оцінками ОПОРИ, на сьогодні загроза зриву виборів загалом, по всій території країні? В разі чого це може статися?

Ольга Айвазовська: Переконана, що вибори зупинити неможливо. Адже і законодавство не передбачає необхідного відсотка явки для легалізації результатів і порогу кількості округів, в яких повинно відбутись голосування. Це просто глухий кут для тих, хто очікує зриву.

alex_sm: Почему Дарта Вейдера не зарегистрировали как кандидата в президенты, но зарегистрировали как кандидата в мэры? Для чего и почему появляется такой "стёб", кому он нужен и выгоден?

Ольга Айвазовська: В мене особисто таке враження, що це промокампанія якоїсь із груп політтехнологів. Можливо, креатив просто рекламується до наступної парламентської кампанії, щоб підвищити пізнаваність розробників. Не зареєстрували кандидата на президентських через те, що було невідповідним чином підготовлено документи на реєстрацію. Наскільки мені відомо, то кандидат до суду не подавав і не оскаржував цього рішення ЦВК.

alex_sm: Как вы считаете, после перемены настроения Ахметова и разногласий в среде сепаратистов можно ли надеяться, что выборы на Донбассе все-таки состоятся?

Ольга Айвазовська: Вибори відбудуться, але не у всіх районах. Адже, на жаль, групи терористів поки досить чисельні, і вони контролюють окремі території. Я сподіваюся на чудо, втім, досить раціонально оцінюю цю ситуацію. Завдання №1 – провести голосування на максимально великій кількості дільниць у Донецькій та Луганській областях.

yur.filippow2012: Ваш коллега Александр Черненко на мой вопрос о легитимности выборов Президента Украины в условиях военного противостояния на юго-востоке Украины ответил, что в нынешних условиях результаты выборов могут быть определяющими, даже если выборы состоятся в одном округе. С Вашей точки зрения, как такая гипотетическая ситуация может соотноситься с международным правом и Конституцией Украины? И как сама идея общегосударственных выборов первого лица государства может быть реализована в нынешних условиях Украины?

Ольга Айвазовська: Звісно, теза про один округ є перебільшеною, і голосування відбудеться на 95% дільниць у межах 213 округів (крім 12 в АР Крим). Право голосу, відповідно до Конституції та законодавства, є правом, а не обов'язком, і це ключове. Громадяни мали право змінити тимчасово місце голосування до 19 травня включно та проголосувати в будь-якій точці країни. Держава, органи, що забезпечують проведення виборів, не винні в тому, що терористичні групи перешкоджають проведенню голосування. Проблеми, що мають місце, порушення у виборчому процесі повинні оцінюватися з точки зору того, наскільки вони вплинули на результати. Оцініть соціологію, і побачите, що несуттєво.

Kirill Tegov: На посаду президента держави йде майже 20 осіб. На вашу думку,скільки з цих кандидатів є "реальними",адже не секрет, що у передвиборчих технологіях широко використовуються "технічні кандидати"?

Ольга Айвазовська: Якщо технічні кандидати раніше були тими, хто брав участь у кампанії, щоб не проводити агітації, але заповнювати квоти у виборчих комісіях в інтересах третіх осіб, то сьогодні вони перетворились на медіа віруси, які заповнюють ЗМІ, втім, не беруть участі в організації роботи виборчих комісій. Хоча є невелика частина і перших. Одних і других – близько половини.

Vsevolod Miroshnitchenko: Почему нигде нет в сети списков кандидатов по мажоритарным округам Киева? Там очень много проходимцев, а общественные организации и журналисты бездействуют! Опять пройдут за гречку, так как другой информации о кандидатах нет, и голосовать придется наобум.

Ольга Айвазовська: Доступ до списків кандидатів вже є. Але це питання не стільки до ЗМІ чи громадських організацій, як до територіальної виборчої комісії та ЦВК. Гречка та відкриті списки – речі не зовсім тотожні, адже табу на продаж голосу повинно стояти за будь-яких обставин та умов.

Cfyz: В чем суть вашей работы? Какая польза от вашей деятельности, кроме как поговорить и обсудить? Вот строитель построил дом, сталевар сварил сталь, а вы? За что вам платят деньги? И кто? Вы подавали налоговую декларацию, на какую сумму?

Ольга Айвазовська: Досить грубе питання, але відповім коротко. Ми працюємо не тільки в форматі моніторингу, але й пропозицій до рішень, в тому числі на законодавчому рівні. У виборах надаємо практичну допомогу для реалізації конституційного права, в освіті – абітурієнтам тощо. Думаю, що кожен повинен робити те, що вміє найкраще. Сподіваюся, що ви досить вдало сталеварите.

А щодо декларацій, то всі вони в податкових органах, організаціях проходять міжнародні аудити фінансової діяльності на відповідність законодавству та міжнародним стандартам багато років та отримують позитивні звіти.

Іgor Sergeev: Не считаете ли вы, что в условиях тотальной коррупции власти выборы необходимо проводить чаще – раз в три года или хотя бы четыре?

Ольга Айвазовська: Думаю, що вибори повинні відбуватися кожні чотири роки. Основне в тому, що вони повинні бути 1) періодичними; 2) демократичними; 3) обрані особи повинні отримати достатній термін для реалізації своїх програм.

Gallina: Как вы считаете, когда было бы целесообразнее провести парламентские выборы у нас? Насколько вероятно, что будут они осенью?

Ольга Айвазовська: Парламентські вибори необхідно провести цього року, адже нинішній парламент є нерепрезентативним, і партії, що мають великі фракції, насправді, сьогодні б могли не подолати прохідного бар'єру. Крім того, не всі депутати працюють, а дехто відверто займає антидержавницьку позицію, закликає до насильницької зміни влади, розпалює ворожнечу, чим порушує Конституцію. На це вони не мають права, навіть зі статусом недоторканних осіб.

valeria_: Якщо проаналізувати передвиборчу боротьбу, обіцянки, інформаційну кампанію кожного з кандидатів, по-вашому, кандидати зараз, у таких складних і небезпечних для країни умовах хоч трохи змінилися на краще, почали більш відповідально ставитися до того, що говорять, зробив їх Майдан більш відповідальними? Чи як завжди популізму більше, ніж конструктиву та справжніх намірів? Дякую.

Ольга Айвазовська: Популізму традиційно досить багато, втім, це доля офіційних програм. Думаю, що не менш важливо дивитися, що кандидати говорять у різних ситуаціях, у тому числі, під час різного роду дебатів, де інколи є незручні, не заготовлені питання. Чого не вистачає від учасників виборів, так це прагматичних рішень щодо розв'язання політичної кризи, зупинення протистояння на Cході та виходу з економічного глухого кута. Втім, я сподіваюся, що чим більше буде на такі речі запиту у суспільства, тим швидше вибори стануть змістовними.

liga_: Чи вірите ви, що після виборів відбудеться повне оновлення та зміна системи, на чому так наполягав увесь час Майдан?

Ольга Айвазовська: Демократія – процес, і дуже тривалий. Чесні правила гри, прозорі процедури та некорумповані чиновники не можуть стати нашою реальністю за один день. Втім, я переконана, що суспільство перестало деградувати, і запит на зміни став більш свідомим. Тому всі очікування будуть здійснюватися поступово, але лише за умови активності громадян. Кожен на своєму рівні може перезавантажувати систему, не залишаючи жодного шансу старій.

liga_: Чи матимуть змогу жителі Луганської і Донецької областей проголосувати в іншому місці, якщо на їхні виборчі дільниці потрапити буде неможливо через сепаратистів?

Ольга Айвазовська: На жаль, ні. Виборці зможуть проголосувати лише на дільниці, де вони внесені до списків. Можливості скористатися правом голосу тим, хто не змінив тимчасово місце голосування поза межами місця реєстрації, не вдасться.

Lurdes: Якого роду фальсифікацій та наскільки масових можна чекати цього разу на виборах?

Ольга Айвазовська: Основною проблемою сьогодні є не фальсифікації, бо ознак їх системної організації станом на зараз немає. Втім, ми прогнозуємо, що можуть бути проблеми в роботі комісій, які сформовані переважно в мінімальному складі – дев'ять осіб - та потенційного саботажу роботи членами комісій. І, звісно, це безпековий блок питання: безпека транспортування виборчої документації, роботи членів комісій та приміщень для голосування, інформаційна безпека.

Lurdes: Ольго, на вашу думку, чи слід очікувати сюрпризів, пов'язаних із результатами виборів? Переможець уже очевидний, або ж раптом може прорватися в лідери той кандидат, який зараз начебто має не надто високі рейтинги?

Ольга Айвазовська: 15% громадян, які планують йти і голосувати, досі не визначились. Крім того, нечітко зрозуміло, скільки точно дільниць може не відкритись 25 травня в межах Донецької та Луганської областей. Думаю, що ці два основні чинника вплинуть на результат і можуть призвести до сюрпризів.

nat_: Наскільки у підсумку кримчани забезпечені можливістю проголосувати в неділю?

Ольга Айвазовська: Мені відомо про близько 7000 громадян. Вчора в Києві до мене на вулиці підійшов чоловік із Криму, який приїхав сюди до суду. Він сказав, що кримчани дуже хочуть голосувати, але виїхати на материкову частину досить складно. Втім, за його словами, це не означає, що їм байдуже, просто люди також бояться, що не зможуть повернутись додому.

nat_: Як на ситуацію в країні вплине "прозріння" Ахметова?

Ольга Айвазовська: Мені зараз досить важко сказати, чи з його боку була реальна заява, чи це лише гра. На жаль, Ахметов був бездіяльним на користь держави у попередній кризовий період на Донбасі, коли все могло обійтися малою кров'ю. Сьогодні ж усе залежить від того, наскільки він щирий, та чи залишилися в нього важелі впливу на регіон, достатні, щоб зупинити терористів.

Pavlo: Що ви думаєте про передвиборчі обіцянки кандидатів у президенти? Чому ніхто з них, озвучуючи ці обіцянки, не думає про те, що функції президента тепер будуть урізані, і що доведеться залежати від парламенту?

Ольга Айвазовська: Думаю, що кандидати сподіваються сформувати більшість у новому парламенті після позачергових виборів до ВРУ. Принаймні частина з них про це заявила. Інші подекуди безвідповідально ставляться до обіцянок, тому формулюють їх відповідно до запиту суспільства, а не реальних повноважень Президента за новою Конституцією.

Pavlo: Яких провокацій, ризиків та перешкод можна чекати 25 травня?

Ольга Айвазовська: Силове втручання в роботу комісій, залякування, погрози та тиск на виборців і членів ДВК та ОВК у східних регіонах. В інших областях можуть бути проблеми з роботою ДВК, черги та конфліктні ситуації, що пов'язано з мінімальним складом комісій і потенційно високою явкою.

Kosmopolit: Объясняется ли гражданам Украины позиция властей по ничтожности т.н. "референдумов" в Луганске и Донецке? Как будут обеспечиваться выборы в неподконтрольных частях Украины? Как смогут проголосовать крымчане? Как будут организованы выборы на зарубежных участках в тех странах, которые враждебны к нынешним властям? Как можно получить карту закордонного украинца тем, кто живет в настоящее время в России, и какие права она дает в аспекте данных выборов? Могу ли я предложить Вам свои услуги в России, в частности, в Москве? Спасибо!

Ольга Айвазовська: Нікчемність "референдуму" пояснюється тим, що відповідно до Конституції питання, які там виносилися не є юрисдикцією місцевих референдумів та тим, що даний захід не був проведений відповідно до законодавства. В Україні досі нема ЗУ "Про місцевий референдум", який би мав регулювати та регламентувати цей процес. Відповідно, з правової точки зору, це опитування не було ані референдумом, ані навіть репрезентативним соціологічним дослідженням громадської думки.

Організація виборів в окремих районах двох областей є вкрай ускладненою через терористичні атаки, залякування членів комісій та інші кримінальні дії, до яких вдаються озброєні сепаратисти. Втім, виборчий процес це не може зупинити повністю. Парламент прийняв спеціальні зміни до закону щодо захисту та забезпечення безпекових заходів під час виборів, хоча їх ефективність зараз вкрай важко оцінити.

Кримчани могли скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування та проголосувати на материковій частині України. На жаль, іншої можливості в держави Україна не було, адже робота комісій на тимчасово окупованих територіях може призвести до непередбачених та трагічних наслідків.

Українці, що проживають за кордоном можуть голосувати, звернувшись завчасно до консульств нашої держави, або скористатися процедурою тимчасової зміни місця голосування через МЗС та відповідний відділ ведення Державного реєстру виборців.

Дякую за готовність допомогти і прошу зареєструватись на нашому сайті в розділі "спостерігачі". Ми знайдемо можливість співпраці під час другого туру.

dim-dim: Ольго, що ви думаєте про сьогоднішні (22 травня - ред.) бої на Луганщині, з якою метою ці атаки, які наслідки можуть мати?

Ольга Айвазовська: Ситуація критична і свідчить про агонію сепаратистів. Ніхто і не сподівається, що ближче до дня голосування чи 25 травня стане простіше. На жаль, це війна, і вона проти держави Україна та виборів, як одного з етапів виходу з кризи.