Турчинов призвал украинцев голосовать на выборах 25 мая

Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов обратился к украинцам с призывом принять участие в президентских выборах 25 мая.

Об этом говорится в его обращении, опубликованном в пятницу, 23 мая.

"Последние три месяца наши враги делали все возможное, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и сорвать избирательный процесс. Но украинцы оказались сильнее и мудрее", - отметил он.

По его словам, "власть со своей стороны делала все возможное, чтобы не дать сорвать выборы, чтобы избирательная кампания проходила честно и прозрачно, без использования административного ресурса и давления на избирателей, для того, чтобы обеспечить возможность всех украинцев выбрать себе достойного президента".

"Сегодня мы строим новую европейскую страну, фундамент которой заложили миллионы украинцев, которые доказали, что способны защитить свой выбор и свою страну. Мы уже никогда не допустим, чтобы нас лишили свободы и независимости, а нашу Украину превратили в долю постсоветской империи", - подчеркнул и.о. президента.

"Сейчас мы создаем боеспособную армию, начали реформировать правоохранительную систему и судебную власть, и закладываем основы новой экономической модели нашей страны", - добавляет он.

По мнению Турчинова, "выборами 25 мая, избрав президента, мы завершим формирование в Украине легитимной ответственной власти. Мы завершим цементирование фундамента нашего государства".

"Я прошу каждого из вас прийти на избирательный участок и проголосовать за того кандидата, которому вы доверяете", - призвал глава государства.

"Помните: будущее Украины сегодня зависит от гражданской позиции каждого. Пусть Господь благословит Украину, пусть Господь благословит Вас и Ваши семьи", - резюмировал Турчинов.