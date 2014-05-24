Трагедия в Одессе: Дом профсоюзов признали "вещественным доказательством"

Одесский Дом профсоюзов, в котором 2 мая во время пожара погибли 32 человека, признан "вещественным доказательством" и был взят под охрану милицией.

Об этом сообщил глава одесской милиции Иван Катеринчук на своей странице в Facebook.

"Следователь, ведущий расследование по трагическим событиям 2 мая в Одессе, признал вещественным доказательством здание профсоюзов на Куликовом поле", - написал он.

По его словам, на здание был наложен административный арест для того, чтобы не допустить уничтожения вещественных доказательств.

В то же время он подчеркнул, что доступ к зданию закрыт для всех, кроме сотрудников, по решению Приморского районного суда города Одессы.

"С целью обеспечения выполнения решения суда, возводятся оградительные сооружения для недопущения несанкционированного доступа внутрь здания. Милицией, в свою очередь, организована охрана указанного здания и патрулирование прилегающей территории, а также контрольно-пропускной режим, целью которого является допуск в административное помещение исключительно работников профсоюзов", - заявил Катеринчук.

Между тем, он попросил одесситов и гостей города с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам.

"Заверяем, они направлены исключительно на максимально быстрое и объективное расследование причин этой страшной трагедии", - резюмировал глава одесской милиции.

Кроме вышесказанного напомним, ранее начальник Главного следственного управления МВД Виталий Сакал заявил, что в Доме профсоюзов в Одессе после пожара было обнаружено вещество хлороформ, которое применяется в медицине.

Добавим, что 2 мая в Одессе произошло столкновение между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, где находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди.

Количество погибших в результате столкновений и массовых беспорядков 2 мая в Одессе составляет 48 человек, пострадавших - почти 250.