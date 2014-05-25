В ЦИК назвали причины огромных очередей на избирательных участках: опубликованы фото

В Центральной избирательной комиссии объяснили, в чем причины огромных очередей на избирательных участках во время досрочных выборов президента Украины.

По мнению замглавы ЦИК Жанны Усенко-Черной, очереди на участках вызваны недостаточным опытом некоторых членов участковых избирательных комиссий и циничным отношением кандидатов в президенты к их ротации накануне дня голосования, сообщает ЛигаБизнесИнформ.

"Действительно, в ряде городов, особенно в тех, где проходит голосование не только на выборах главы государства, но и мэров, советов и избирателям приходится получать бюллетени не по одному виду выборов, а по нескольким, образуются очереди. Я бы, конечно, хотела, чтобы квалификация членов участковых избирательных комиссий была выше и они работали более оперативно. Но, к сожалению, везде такая квалификация разная и наличие или отсутствие очередей действительно зависит в значительной степени от осведомленности и опыта членов участковых избирательных комиссий", - сказала она.

По ее словам, ЦИК не получила от кандидатов на пост президента Украины того содействия в формировании составов участковых избирательных комиссий и окружных избирательных комиссий, которые полностью обеспечивали бы интересы граждан Украины при голосовании.

"Некоторые кандидаты на пост президента достаточно цинично относились к ротации своих членов в избирательных комиссиях. Отдельные кандидаты накануне дня выборов отозвали своих членов из состава УИК, чем значительно усложнили их работу. Кроме того, то, что только что обученные члены комиссий, для подготовки которых государство потратило значительные средства, оперативно отзывались кандидатами на пост президента и заменялись на других людей. У нас были случаи, когда один и тот же кандидат менял членов, например, окружной избирательной комиссии, даже на должности главы ОИК… я приведу пример города Никополь - пять раз, причем из этих пяти раз дважды замена происходила одного человека на того же самого", - пояснила она.

"Поэтому эти очереди, которые мы имеем возможность наблюдать на избирательных участках, в значительной степени можно поставить в вину кандидатам на пост президента Украины, которые делегировали в состав участковых избирательных комиссий вот такие кадры и обеспечивали ротацию этих кадров", - подчеркнул он.

Ранее замглавы ЦИК Андрей Магера заявлял, что очереди на избирательных участках вызваны одновременным проведением выборов президента и местных выборов, и эту практику необходимо прекращать.