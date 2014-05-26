В ЦИК считают, что второй тур выборов не нужен - президент избран

Необходимости в проведении второго тура президентских выборов нет, поскольку глава государства избран.

Об этом заявил во время брифинга председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, передает УНИАН.

По его словам, хотя в ЦИК еще не поступили все сообщения из участков, но с учетом тенденции, которая демонстрируется в ходе подсчета голосов, необходимости в проведении повторного голосования не будет.

"Хотя в ЦИК еще не поступили все сообщения, во-первых, с учетом тенденций, которые демонстрируются в ходе подсчета голосов, во-вторых - количества голосов, которые отданы за кандидата в президенты, а также того факта, что один из кандидатов очевидно набирает большинство голосов во всех без исключения регионах, уже сейчас можно сделать вывод, что необходимости в проведении повторного голосования не будет", - сказал он.

Напомним, Центризбирком уже обработал 90% электронных протоколов. Согласно этим данным, лидирует Петр Порошенко, который набрал 54,22% голосов.