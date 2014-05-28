Боевики призывают уничтожать без предупреждения всех руководителей милиции Луганщины

На Луганщине на всех блокпостах террористов вывесили фото руководящего состава областной милиции и райотделов с призывом к уничтожению.

По данным правоохранителей, пока такие фото зафиксированы почти на всех значимых блокпостах террористов на Луганщине, пишет УНН.

"Эти фото взяты из личных дел, которые попали в руки террористов после того, как было захвачено ГУМВД. Фото руководящего состава подразделений ГУ МВД и РУМВС вывешены на блокпостах террористов. У фото надпись: "Это - "Правый сектор". Расстреливать без предупреждения!"

Такие действия террористов, вероятно, вызваны неоднократным отказом правоохранителей Луганщины принять так называемую присягу на верность ЛНР и изменить присяге на верность народу Украины.

Сейчас проводится определенная работа для обеспечения безопасности жизни правоохранителей", - отметили в милиции.

Напомним, 27 мая в Горловке Донецкой области террористы расстреляли двух сотрудников милиции.